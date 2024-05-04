МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе в Шереметьево
МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе с SSJ в Шереметьево
© AP PhotoОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© AP Photo
Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международный авиационный комитет (МАК) отправит финальную версию отчета о катастрофе 2019 года с самолетом SSJ в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека, странам, участвовавшим в расследовании, рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что в мае 2023 года комиссия подготовила проект окончательного отчета по расследованию авиационного происшествия. А с мая 2023-го по май 2024 года, учитывая позицию ПАО "Аэрофлот" по проекту, она провела дополнительные мероприятия.
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"В результате значительного объема работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчета был дополнен", — уточнили в МАК.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
По оценке следствия, к трагедии привели "действия по управлению воздушным судном" командира борта Дениса Евдокимова. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.
Евдокимова приговорили в шести годам колонии-поселения.
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