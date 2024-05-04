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МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе в Шереметьево - РИА Новости, 04.05.2024
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09:05 04.05.2024 (обновлено: 14:51 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/otchet-1943808767.html
МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе в Шереметьево
МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе в Шереметьево - РИА Новости, 04.05.2024
МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) отправит финальную версию отчета о катастрофе 2019 года с самолетом SSJ в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека, РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:05
2024-05-04T14:51
франция
германия
сша
межгосударственный авиационный комитет
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международный авиационный комитет (МАК) отправит финальную версию отчета о катастрофе 2019 года с самолетом SSJ в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека, странам, участвовавшим в расследовании, рассказали в пресс-службе ведомства. &quot;В настоящий момент специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчета на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев&quot;, — уточнили в организации.Там добавили, что в мае 2023 года комиссия подготовила проект окончательного отчета по расследованию авиационного происшествия. А с мая 2023-го по май 2024 года, учитывая позицию ПАО "Аэрофлот" по проекту, она провела дополнительные мероприятия. "В результате значительного объема работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчета был дополнен", — уточнили в МАК.Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.По оценке следствия, к трагедии привели "действия по управлению воздушным судном" командира борта Дениса Евдокимова. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.Евдокимова приговорили в шести годам колонии-поселения.
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франция, германия, сша, межгосударственный авиационный комитет, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, в мире
Франция, Германия, США, Межгосударственный авиационный комитет, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, В мире
МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе в Шереметьево

МАК отправит Франции, Германии и США отчет о катастрофе с SSJ в Шереметьево

© AP PhotoОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo
Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международный авиационный комитет (МАК) отправит финальную версию отчета о катастрофе 2019 года с самолетом SSJ в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека, странам, участвовавшим в расследовании, рассказали в пресс-службе ведомства.
«

"В настоящий момент специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчета на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев", — уточнили в организации.

Там добавили, что в мае 2023 года комиссия подготовила проект окончательного отчета по расследованию авиационного происшествия. А с мая 2023-го по май 2024 года, учитывая позицию ПАО "Аэрофлот" по проекту, она провела дополнительные мероприятия.
«
"В результате значительного объема работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчета был дополнен", — уточнили в МАК.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
По оценке следствия, к трагедии привели "действия по управлению воздушным судном" командира борта Дениса Евдокимова. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.
Евдокимова приговорили в шести годам колонии-поселения.
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