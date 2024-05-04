https://ria.ru/20240504/ogon-1943814045.html

В Москве провели профилактику Вечного огня

В Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 04.05.2024

В Москве провели профилактику Вечного огня

Специалисты АО "Мосгаз" в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне провели традиционную профилактику Вечного огня в Александровском саду,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:51

2024-05-04T09:51

2024-05-04T09:51

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МОСКВА, 4 мая - РИА Недвижимость. Специалисты АО "Мосгаз" в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне провели традиционную профилактику Вечного огня в Александровском саду, которая заняла 40 минут. Сначала специалисты перенесли пламя с помощью специального факела на временную горелку, затем приподняли и отнесли в сторону звезду с мемориального комплекса. После чего разобрали основную горелку и поменяли запальники. По итогу завершения всех работ пламя вернули на место с помощью специального факела. "Мемориальный комплекс "Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду" – это одно из тех священных мест, куда люди приходят отдать дань памяти и поклониться подвигу солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Наш коллектив гордится тем, что мы, будучи социально ориентированной компанией, вот уже 57 лет являемся хранителями священного пламени. Для нас это большая ответственность", – рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. Сотрудники компании каждый день проводят плановые осмотры горелки на мемориале и раз в месяц – техническое обслуживание. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы на мемориале предусмотрены дополнительные профилактические работы.

https://ria.ru/20240503/repetitsiya-1943619254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз, день победы