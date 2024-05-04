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В Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 04.05.2024
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09:51 04.05.2024
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В Москве провели профилактику Вечного огня
В Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве провели профилактику Вечного огня
Специалисты АО "Мосгаз" в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне провели традиционную профилактику Вечного огня в Александровском саду,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:51
2024-05-04T09:51
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МОСКВА, 4 мая - РИА Недвижимость. Специалисты АО "Мосгаз" в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне провели традиционную профилактику Вечного огня в Александровском саду, которая заняла 40 минут. Сначала специалисты перенесли пламя с помощью специального факела на временную горелку, затем приподняли и отнесли в сторону звезду с мемориального комплекса. После чего разобрали основную горелку и поменяли запальники. По итогу завершения всех работ пламя вернули на место с помощью специального факела. "Мемориальный комплекс "Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду" – это одно из тех священных мест, куда люди приходят отдать дань памяти и поклониться подвигу солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Наш коллектив гордится тем, что мы, будучи социально ориентированной компанией, вот уже 57 лет являемся хранителями священного пламени. Для нас это большая ответственность", – рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. Сотрудники компании каждый день проводят плановые осмотры горелки на мемориале и раз в месяц – техническое обслуживание. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы на мемориале предусмотрены дополнительные профилактические работы.
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городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз, день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гасан Гасангаджиев, Мосгаз, День Победы
В Москве провели профилактику Вечного огня

Специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня в Александровском саду

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Недвижимость. Специалисты АО "Мосгаз" в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне провели традиционную профилактику Вечного огня в Александровском саду, которая заняла 40 минут.
Сначала специалисты перенесли пламя с помощью специального факела на временную горелку, затем приподняли и отнесли в сторону звезду с мемориального комплекса. После чего разобрали основную горелку и поменяли запальники. По итогу завершения всех работ пламя вернули на место с помощью специального факела.
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"Мемориальный комплекс "Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду" – это одно из тех священных мест, куда люди приходят отдать дань памяти и поклониться подвигу солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Наш коллектив гордится тем, что мы, будучи социально ориентированной компанией, вот уже 57 лет являемся хранителями священного пламени. Для нас это большая ответственность", – рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
Сотрудники компании каждый день проводят плановые осмотры горелки на мемориале и раз в месяц – техническое обслуживание. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы на мемориале предусмотрены дополнительные профилактические работы.
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