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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.05.2024
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21:12 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/obstrel-1943898312.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T21:12
2024-05-04T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ...16.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров ...16:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении во &quot;Вконтакте&quot; представительства.Представительство также сообщило, что 17.35 по Никитскому району Горловки выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 20.40 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда аналогичного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
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горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка
Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда рядом с жилыми домами Никитовского района города Горловка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ...16.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров ...16:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении во "Вконтакте" представительства.

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Представительство также сообщило, что 17.35 по Никитскому району Горловки выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 20.40 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда аналогичного калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТО
 
 
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