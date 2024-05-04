https://ria.ru/20240504/obstrel-1943847133.html

ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов

ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов - РИА Новости, 04.05.2024

ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:58

2024-05-04T14:58

2024-05-04T14:58

специальная военная операция на украине

горловка

сша

донецкая народная республика

джо байден

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный) ...11.10 -населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. ...11.45 -населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Представительство также сообщило, что в 13.55 по Никитскому району Горловки было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240206/obstrely-1925597914.html

горловка

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, сша, донецкая народная республика, джо байден, сцкк, стирол, нато, происшествия