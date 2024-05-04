https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943873885.html

В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования

В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования - РИА Новости, 04.05.2024

В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования

Десять пассажирских поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются от 22 минут до 3 часов 14 минут из-за... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:54

2024-05-04T17:54

2024-05-04T17:54

москва

свердловская область

екатеринбург

федеральная пассажирская компания

ржд

гидрометцентр

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Десять пассажирских поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются от 22 минут до 3 часов 14 минут из-за непогоды в Свердловской области, сообщила компания. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу. Ранее о мощном снегопаде в южной части Свердловской области и Екатеринбурге оповещал уральский Гидрометцентр. Пресс-служба Свердловской железной дороги (филиал РЖД) ранее сообщала, что шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области. "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Свердловской области… В настоящее время с опозданием от 22 минут до 3 часов 14 минут следуют 10 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", - говорится в сообщении ФПК в субботу. Это поезда № 117 Новокузнецк – Москва, 2 Москва – Владивосток; 55 Екатеринбург – Москва, 102 Пенза – Нижневартовск; 96 Москва – Барнаул; 108 Волгоград – Нижневартовск; 59 Сургут – Москва; 77 Абакан – Москва; 378 Казань – Новый Уренгой; 523 Екатеринбург – Имеретинский курорт. ФПК отмечает, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения отставания поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html

https://ria.ru/20240104/poezda-1919746573.html

москва

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, свердловская область, екатеринбург, федеральная пассажирская компания, ржд, гидрометцентр, происшествия