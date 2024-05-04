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В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования - РИА Новости, 04.05.2024
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17:54 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943873885.html
В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования
В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования - РИА Новости, 04.05.2024
В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования
Десять пассажирских поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются от 22 минут до 3 часов 14 минут из-за... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:54
2024-05-04T17:54
москва
свердловская область
екатеринбург
федеральная пассажирская компания
ржд
гидрометцентр
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Десять пассажирских поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются от 22 минут до 3 часов 14 минут из-за непогоды в Свердловской области, сообщила компания. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу. Ранее о мощном снегопаде в южной части Свердловской области и Екатеринбурге оповещал уральский Гидрометцентр. Пресс-служба Свердловской железной дороги (филиал РЖД) ранее сообщала, что шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области. "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Свердловской области… В настоящее время с опозданием от 22 минут до 3 часов 14 минут следуют 10 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", - говорится в сообщении ФПК в субботу. Это поезда № 117 Новокузнецк – Москва, 2 Москва – Владивосток; 55 Екатеринбург – Москва, 102 Пенза – Нижневартовск; 96 Москва – Барнаул; 108 Волгоград – Нижневартовск; 59 Сургут – Москва; 77 Абакан – Москва; 378 Казань – Новый Уренгой; 523 Екатеринбург – Имеретинский курорт. ФПК отмечает, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения отставания поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240504/snegopad-1943803588.html
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москва, свердловская область, екатеринбург, федеральная пассажирская компания, ржд, гидрометцентр, происшествия
Москва, Свердловская область, Екатеринбург, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Гидрометцентр, Происшествия
В Свердловской области из-за непогоды задержали поезда дальнего следования

В Свердловской области из-за непогоды задержали десять пассажирских поездов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Десять пассажирских поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются от 22 минут до 3 часов 14 минут из-за непогоды в Свердловской области, сообщила компания.
Сильный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на субботу. Ранее о мощном снегопаде в южной части Свердловской области и Екатеринбурге оповещал уральский Гидрометцентр. Пресс-служба Свердловской железной дороги (филиал РЖД) ранее сообщала, что шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда задерживаются из-за обледенения проводов на перегонах в Свердловской области.
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"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Свердловской области… В настоящее время с опозданием от 22 минут до 3 часов 14 минут следуют 10 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", - говорится в сообщении ФПК в субботу.
Это поезда № 117 НовокузнецкМосква, 2 Москва – Владивосток; 55 Екатеринбург – Москва, 102 ПензаНижневартовск; 96 Москва – Барнаул; 108 Волгоград – Нижневартовск; 59 Сургут – Москва; 77 Абакан – Москва; 378 КазаньНовый Уренгой; 523 Екатеринбург – Имеретинский курорт.
ФПК отмечает, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения отставания поездов.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.
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МоскваСвердловская областьЕкатеринбургФедеральная пассажирская компанияРЖДГидрометцентрПроисшествия
 
 
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