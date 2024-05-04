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НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.05.2024
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11:35 04.05.2024 (обновлено: 02:41 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/nato-1943825241.html
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.05.2024
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД
Учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T11:35
2024-05-05T02:41
россия
нато
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.Дипломат напомнила о крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender, которые сейчас проходят у российских границ. Она отметила, что на маневрах с задействованием всех вооружений и инструментов, в том числе гибридных, отрабатываются действия альянса против России."Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители", — заявила Захарова.
https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html
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россия, нато, мария захарова, в мире
Россия, НАТО, Мария Захарова, В мире
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД

МИД: учения НАТО Steadfast указывают на подготовку альянса к конфликту с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат напомнила о крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender, которые сейчас проходят у российских границ. Она отметила, что на маневрах с задействованием всех вооружений и инструментов, в том числе гибридных, отрабатываются действия альянса против России.
«
"Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители", — заявила Захарова.
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