https://ria.ru/20240504/nato-1943825241.html
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.05.2024
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД
Учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T11:35
2024-05-04T11:35
2024-05-05T02:41
россия
нато
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.Дипломат напомнила о крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender, которые сейчас проходят у российских границ. Она отметила, что на маневрах с задействованием всех вооружений и инструментов, в том числе гибридных, отрабатываются действия альянса против России."Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители", — заявила Захарова.
https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, мария захарова, в мире
Россия, НАТО, Мария Захарова, В мире
НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД
МИД: учения НАТО Steadfast указывают на подготовку альянса к конфликту с Россией