https://ria.ru/20240504/nato-1943825241.html

НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД

НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.05.2024

НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией, заявили в МИД

Учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T11:35

2024-05-04T11:35

2024-05-05T02:41

россия

нато

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Учения НАТО Steadfast Defender свидетельствуют о том, что альянс готовится к "потенциальному конфликту" с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.Дипломат напомнила о крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender, которые сейчас проходят у российских границ. Она отметила, что на маневрах с задействованием всех вооружений и инструментов, в том числе гибридных, отрабатываются действия альянса против России."Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к "потенциальному конфликту" с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители", — заявила Захарова.

https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нато, мария захарова, в мире