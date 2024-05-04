https://ria.ru/20240504/nakhodka-1943795409.html

В главной ставке Гитлера сделали страшную находку

В главной ставке Гитлера сделали страшную находку - РИА Новости, 04.05.2024

В главной ставке Гитлера сделали страшную находку

Исследователи обнаружили останки пяти человек, включая новорожденного ребенка, во время раскопок в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T05:36

2024-05-04T05:36

2024-05-04T05:57

в мире

польша

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

адольф гитлер

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Исследователи обнаружили останки пяти человек, включая новорожденного ребенка, во время раскопок в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки Адольфа Гитлера в Польше, пишет журнал Der Spiegel.Находка была сделана группой немецких и польских археологов на территории объекта "Вольфшанце" ("Волчье логово". – ред.) — главной ставки Гитлера и командного комплекса немецкой армии, расположенного в Варминско-Мазурском воеводстве на севере современной Польши. На территории также располагалась штаб-квартира рейхсминистра авиации Геринга, при исследовании руин которой и были обнаружены останки без конечностей."Мы были совершенно шокированы", — заявил один из исследователей Октавиан Бартошевский.Как отмечается в статье, дом Геринга считался тщательно изученным, однако один из археологов заметил следы старого деревянного пола. Приступив к изысканиям, исследователи сначала обнаружили водопроводные трубы, а затем — фрагмент человеческого черепа. В результате были найдены скелеты пяти человек: троих взрослых, подростка и младенца, у всех отсутствовали руки и ноги.По словам Бартошевского, вполне вероятно, что тела захоронили после постройки дома, так как строители, прокладывавшие трубы, должны были обнаружить останки. Но существует вероятность, что останки были захоронены уже после окончания Второй мировой войны.Польская прокуратура ведет расследование, о каких-либо результатах на данный момент неизвестно.Ставка "Волчье логово" представляла собой комплекс из более чем восьмидесяти бункеров и укрепленных строений в лесу, он располагался на охраняемой площади в 250 гектаров и был окружен заграждениями из колючей проволоки, минными полями, наблюдательными вышками, пулеметными и зенитными позициями. Немецкие войска покинули объект в январе 1945 года после подрыва бункеров в связи с приближением частей наступающей Красной Армии.

https://ria.ru/20231210/mayya-1914659496.html

https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html

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в мире, польша, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), адольф гитлер