https://ria.ru/20240504/naemnik-1943798220.html

В Германии нашли могилу командира подразделения наемников

В Германии нашли могилу командира подразделения наемников - РИА Новости, 04.05.2024

В Германии нашли могилу командира подразделения наемников

Наемники из Германии продолжают погибать на Украине, РИА Новости удалось найти могилу уничтоженного солдата удачи, командовавшего подразделением в "иностранном... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:05

2024-05-04T07:05

2024-05-04T15:29

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олаф шольц

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ШВАБАХ, 4 мая — РИА Новости. Наемники из Германии продолжают погибать на Украине, РИА Новости удалось найти могилу уничтоженного солдата удачи, командовавшего подразделением в "иностранном легионе".Ликвидированный наемник — Штефан Роланд Пури 1986 года рождения, выходец из небольшого баварского городка под Нюрнбергом. О его гибели сообщали немецкие СМИ. Медиагруппа RND даже брала у наемника интервью более года назад. Пури участвовал в боях на стороне Киева почти два года, пока 13 марта не погиб при артударе по блиндажу. По информации RND, он провел пять лет в немецкой армии и трижды был в командировках в Афганистане. После Пури вернулся в родной округ, где владел компанией. На фото в соцсетях — крепкий на вид бородатый мужчина. Его увлечением было разведение собак породы немецкий боксер. Именно Боксер стал его позывным на Украине.Пури был женат, пара имела сына. Но приблизительно в 2018 году брак распался. С этого времени Пури исчез из упоминаний в социальных сетях и перестал вести свою собственную страницу на Facebook*.В апреле 2022-го он отправился на Украину. А 10 апреля 2024 года бывшая жена разместила на своей страничке фотографию горящей свечи, написав, что погиб "отец ребенка", а она только что вернулась с похорон. За несколько дней до этого в газете Nürnberger Nachrichten в разделе некрологов появилась заметка о "неожиданной утрате" в лице Штефана Пури, там же подтверждается дата смерти — 13 марта. В некрологе с ним прощаются бывшая жена и сын, родственники и его последняя девушка по имени Ольга.Спустя две недели после захоронения урны с прахом погибшего в семейной могиле на кладбище со старинной лютеранской церковью близ Нюрнберга стоят свежие цветы. Надписи на атласных лентах утверждают, что жертва Пури "не бесполезна". Более ничего не указывает на то, что он вдали от дома воевал за интересы чужой страны. На надгробии, как это нередко бывает в Германии, лишь крест и фамилия семьи.Такой "роскоши" — быть похороненным на родной земле и рядом с почившими ранее родственниками — удостоились не все наемники из Германии, о чьей смерти доподлинно известно. Так, Диана Вагнер из Бонна, воевавшая в националистическом батальоне ВСУ "Карпатская сечь" и погибшая в возрасте 36 лет в январе нынешнего года, захоронена на военном кладбище в Киеве.На том же кладбище покоится и Рене Мюллер: 38-летний немец бросил свою жену и пятилетнего ребенка в Лейпциге и при поддержке украинского консульства в 2022 году отправился на Украину, где в декабре 2023-го после непродолжительной службы в тылу и всего шести дней на передовой погиб при минометном обстреле.Незадолго до смерти Мюллера его жена, за неимением других средств связи, разместила в день рождения мужа 28 марта обращение в профильной украинской группе на Facebook*. Она призвала Мюллера не лишать ребенка отца и не делать ее вдовой, обвинила его в эгоизме, из-за которого "никто в Германии уже не хочет иметь дел" с ним. В ответ мужчина посетовал, что из-за его отъезда на Украину от него отвернулась не только супруга, но и его родители, взявшие на попечительство ее и их ребенка. Но он продолжил утверждать, что спасает Украину и детей в этой стране от насилия. Его жена удивилась такому уточнению и спросила, не забыл ли он, "за что осужден в Германии", не уточнив, правда, что именно стоит за этими словами."Кто такие русские? Они точно такие же люди, как и ты: сыновья, отцы, друзья, в которых вы стреляете. Они не скот и не свиньи", — подчеркнула она.В переписку вступила и мать Мюллера."Грустно, что ты почиваешь на наших лаврах", — написала женщина своему сыну.В середине марта Министерство обороны России сообщило, что из Германии на Украину приехали 235 наемников, ликвидированы уже 88.МВД ФРГ ранее озвучивало гораздо более скромные цифры, и только по уехавшим, а не погибшим. По состоянию на конец апреля оно утверждало, что там находится всего 21 гражданин Германии, при этом лишь трое воюют с украинской стороны, а целых 11 — якобы с российской. Хотя даже в аффилированной с "иностранным легионом" Вооруженных сил Украины группе Memorial на Facebook* говорится о семи погибших немцах.Канцлер Германии Олаф Шольц не единожды заявлял, что Берлин не рассматривает отправку солдат бундесвера на Украину даже в качестве обучающего персонала, так как это означало бы прямое вовлечение страны в конфликт.Примеры уничтоженных российскими военными на Украине наемников из Германии не единичны. Корреспонденты РИА Новости лично убедились, что захоронения таких желающих повоевать за Киев европейцев есть в разных странах: в Польше, Франции, Литве, при этом просто информации о погибших без возможности установить место их захоронения гораздо больше.Минобороны России неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых солдат удачи в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — 561 из 1042 наемников соответственно, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943462134.html

https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html

https://ria.ru/20240429/sholts-1943013961.html

https://ria.ru/20240504/senator-1943795644.html

https://ria.ru/20240322/germaniya-1934919769.html

https://ria.ru/20240208/meshkov-1926116174.html

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Могила на кладбище близ Нюрнберга, где похоронен очередной уничтоженный наемник РИА Новости на кладбище близ Нюрнберга удалось найти могилу очередного уничтоженного наемника, на этот раз гражданина Германии. Солдат удачи по имени Штефан Роланд Пури 1986 года рождения командовал одним из подразделений "иностранного легиона" ВСУ. О его гибели сообщали немецкие СМИ. Медиагруппа RND даже брала у него интервью более года назад. Вообще Пури участвовал в боях на стороне Киева почти два года, пока 13 марта не погиб под артиллерийским огнем в блиндаже. 2024-05-04T07:05 true PT0M11S

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в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, вооруженные силы украины