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Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы - РИА Новости, 04.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:02 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/moskva-1943853032.html
Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы
Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы - РИА Новости, 04.05.2024
Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы
За первые три месяца текущего года столичные производители благодаря поддержке центра "Моспром" поучаствовали в трех международных бизнес-миссиях, сообщил... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:02
2024-05-04T16:02
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
максим ликсутов
снг
сергей собянин
ближний восток
африка
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные производители благодаря поддержке центра "Моспром" поучаствовали в трех международных бизнес-миссиях, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы уделяем особое внимание развитию экспортной деятельности столичных компаний в рамках задачи по системной поддержке московской промышленности, которую поставил мэр Сергей Собянин. Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта "Моспром", - цитирует пресс-служба ДИПП слова Ликсутова.Он добавил, что с начала текущего года производители, работающие в Москве, провели свыше 360 встреч в рамках бизнес-миссий.В Дубае прошла выездная бизнес-миссия, в которой столичные производители продемонстрировали свои товары партнерам из ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии. Переговоры с потенциальными контрагентами из стран Африки и СНГ прошли в онлайн-формате."Столичные экспортеры провели встречи с байерами из стран Ближнего Востока, СНГ и Африки. Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров", - цитирует пресс-служба министра столичного правительства, главу московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.Он подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность регистрации товаров из Москвы на иностранных рынках.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, занимается организацией для городских компаний в этом году свыше 20 бизнес-миссий. Московские предприятия, которые ориентированы на экспорт, могут продемонстрировать свои товары в Малайзии, Таиланде, Иране и других дружественных странах.В рамках мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании существенно расширили экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ведет свою деятельность цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html
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москва
ближний восток
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экономика, москва, максим ликсутов , снг, сергей собянин, ближний восток, африка, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Максим Ликсутов , СНГ, Сергей Собянин, Ближний Восток, Африка, Владислав Овчинский

Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы

© Фото : пресс-служба ДИПП / TIMUR ANIKEEVПроект "Открой#Моспром"
Проект Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП / TIMUR ANIKEEV
Проект "Открой#Моспром". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные производители благодаря поддержке центра "Моспром" поучаствовали в трех международных бизнес-миссиях, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы уделяем особое внимание развитию экспортной деятельности столичных компаний в рамках задачи по системной поддержке московской промышленности, которую поставил мэр Сергей Собянин. Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта "Моспром", - цитирует пресс-служба ДИПП слова Ликсутова.
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Он добавил, что с начала текущего года производители, работающие в Москве, провели свыше 360 встреч в рамках бизнес-миссий.
В Дубае прошла выездная бизнес-миссия, в которой столичные производители продемонстрировали свои товары партнерам из ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии. Переговоры с потенциальными контрагентами из стран Африки и СНГ прошли в онлайн-формате.
"Столичные экспортеры провели встречи с байерами из стран Ближнего Востока, СНГ и Африки. Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров", - цитирует пресс-служба министра столичного правительства, главу московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Он подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность регистрации товаров из Москвы на иностранных рынках.
Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, занимается организацией для городских компаний в этом году свыше 20 бизнес-миссий. Московские предприятия, которые ориентированы на экспорт, могут продемонстрировать свои товары в Малайзии, Таиланде, Иране и других дружественных странах.
В рамках мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании существенно расширили экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ведет свою деятельность цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
Началась регистрация на спартакиаду Моспром-2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2024"
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваМаксим ЛиксутовСНГСергей СобянинБлижний ВостокАфрикаВладислав Овчинский
 
 
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