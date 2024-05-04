https://ria.ru/20240504/moskva-1943853032.html

Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы

Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы - РИА Новости, 04.05.2024

Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы

За первые три месяца текущего года столичные производители благодаря поддержке центра "Моспром" поучаствовали в трех международных бизнес-миссиях, сообщил... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:02

2024-05-04T16:02

2024-05-04T16:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

максим ликсутов

снг

сергей собянин

ближний восток

африка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869783595_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0ebc3920f66f4f5c131154020c9267eb.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные производители благодаря поддержке центра "Моспром" поучаствовали в трех международных бизнес-миссиях, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы уделяем особое внимание развитию экспортной деятельности столичных компаний в рамках задачи по системной поддержке московской промышленности, которую поставил мэр Сергей Собянин. Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта "Моспром", - цитирует пресс-служба ДИПП слова Ликсутова.Он добавил, что с начала текущего года производители, работающие в Москве, провели свыше 360 встреч в рамках бизнес-миссий.В Дубае прошла выездная бизнес-миссия, в которой столичные производители продемонстрировали свои товары партнерам из ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии. Переговоры с потенциальными контрагентами из стран Африки и СНГ прошли в онлайн-формате."Столичные экспортеры провели встречи с байерами из стран Ближнего Востока, СНГ и Африки. Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров", - цитирует пресс-служба министра столичного правительства, главу московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.Он подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность регистрации товаров из Москвы на иностранных рынках.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, занимается организацией для городских компаний в этом году свыше 20 бизнес-миссий. Московские предприятия, которые ориентированы на экспорт, могут продемонстрировать свои товары в Малайзии, Таиланде, Иране и других дружественных странах.В рамках мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании существенно расширили экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ведет свою деятельность цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html

https://ria.ru/20240409/registratsiya-1938712562.html

москва

ближний восток

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, максим ликсутов , снг, сергей собянин, ближний восток, африка, владислав овчинский