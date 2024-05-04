Более 360 встреч с иностранными партнерами провели экспортеры Москвы
© Фото : пресс-служба ДИПП / TIMUR ANIKEEVПроект "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП / TIMUR ANIKEEV
Проект "Открой#Моспром". Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные производители благодаря поддержке центра "Моспром" поучаствовали в трех международных бизнес-миссиях, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы уделяем особое внимание развитию экспортной деятельности столичных компаний в рамках задачи по системной поддержке московской промышленности, которую поставил мэр Сергей Собянин. Участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, выходить на новые рынки сбыта и наращивать объемы поставок за рубеж городским предприятиям помогает центр поддержки экспорта "Моспром", - цитирует пресс-служба ДИПП слова Ликсутова.
Он добавил, что с начала текущего года производители, работающие в Москве, провели свыше 360 встреч в рамках бизнес-миссий.
"Столичные экспортеры провели встречи с байерами из стран Ближнего Востока, СНГ и Африки. Системы управления движением поездов, профессиональная косметика, медицинские изделия и продукты питания, сделанные в Москве, привлекли внимание зарубежных партнеров", - цитирует пресс-служба министра столичного правительства, главу московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Он подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность регистрации товаров из Москвы на иностранных рынках.
Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, занимается организацией для городских компаний в этом году свыше 20 бизнес-миссий. Московские предприятия, которые ориентированы на экспорт, могут продемонстрировать свои товары в Малайзии, Таиланде, Иране и других дружественных странах.
В рамках мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании существенно расширили экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ведет свою деятельность цифровая платформа "Мой экспорт", где бизнесменам оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
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9 апреля, 10:14