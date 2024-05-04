https://ria.ru/20240504/moldaviya-1943834415.html

Организаторов автопробега к 9 Мая в Молдавии призвали изменить маршрут

Организаторов автопробега к 9 Мая в Молдавии призвали изменить маршрут - РИА Новости, 04.05.2024

Организаторов автопробега к 9 Мая в Молдавии призвали изменить маршрут

Полиция Молдавии призвала организаторов автопробега в честь 9 Мая в Кишиневе изменить маршрут и собраться в двухстах метрах от центральной площади города, где в РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:15

2024-05-04T13:15

2024-05-04T13:15

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

евросоюз

день победы

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КИШИНЕВ, 4 мая – РИА Новости. Полиция Молдавии призвала организаторов автопробега в честь 9 Мая в Кишиневе изменить маршрут и собраться в двухстах метрах от центральной площади города, где в это же время начнутся торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Европы, сообщила журналистам гражданский активист, лидер общественной организации "Izvorul Speranței" ("Источник надежды") Диана Карпински. Ранее миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. "Сегодня в мэрии прошли переговоры организаторов мероприятий ко Дню Победы, со стороны властей были представители полиции и охраны президента. Нам рекомендовали собираться в двухстах метрах от площади и изменить маршрут автопробега. Нас отдалили от центральной площади, чтобы нас не видели, потому что придет много уважаемых людей", - сказала Карпински на выходе из мэрии. Активистка выразила сожаление, что власти решили провести День Европы 9 мая и отдали площадку иностранцам. "Я считаю, что многоуважаемые представители ЕС у нас в гостях, а хозяева - мы. Процветание города - наша заслуга, потому что мы платим налоги. Мы каждый день живем в этом городе, и человек, который приходит сюда один раз в год или вообще один раз за жизнь, не должен нам указывать. Считаю, что решение властей провокационное - это делается для того, чтобы нас столкнуть лбами", - сказала Карпински. Она подчеркнула, что автопробег 9 мая состоится, мероприятие инициировали несколько общественных организаций Молдавии патриотической направленности. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил эту инициативу.

https://ria.ru/20240430/kishinev-1943150835.html

https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942482194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, день победы