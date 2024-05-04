https://ria.ru/20240504/minzdrav-1943816442.html

Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей

Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей - РИА Новости, 04.05.2024

Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей

Почти 30% детей в России по результатам профилактических осмотров признаны полностью здоровыми, у 55% - нет хронических заболеваний, но есть некоторые... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:17

2024-05-04T10:17

2024-05-04T10:17

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840777496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_323534991d261984e7e7bb723b1cf1ea.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 30% детей в России по результатам профилактических осмотров признаны полностью здоровыми, у 55% - нет хронических заболеваний, но есть некоторые функциональные нарушения, а примерно 15% имеют хронических заболевания разной степени тяжести, следует из доклада об итогах работы Минздрава России в 2023 году, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Профилактические осмотры детей: первая группа – 29,1%, вторая группа – 55,2%, третья группа – 13,1%, четвертая группа – 0,6%, пятая группа – 2%", - говорится в докладе. Всего профилактические осмотры в прошлом году прошли 26,7 миллиона детей в возрасте от 0 до 17 лет, что составляет примерно 96% от всего детского населения. Для развития детского здравоохранения в России с 2019 года построено и реконструировано 19 детских больниц, почти 99% детских поликлиник дооснащены медизделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, отмечается в докладе. Детская смертность в стране ежегодно снижается, так если в 2019 году показатель на 100 тысяч соответствующего населения составлял 54,1, то в 2023 году – 40,7, уточняется в документе. К I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие без анатомических дефектов и функциональных отклонений; ко II группе – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые функциональные нарушения, общая задержка физического развития без эндокринной патологии, дефицит или избыточная масса тела, а также дети, которые часто болеют ОРВИ. К III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, к IV группе - дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями. К V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением болезни.

https://ria.ru/20240503/vrachi-1943682208.html

https://ria.ru/20240502/nauka-1942764089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия