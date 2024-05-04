https://ria.ru/20240504/minzdrav-1943816442.html
Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей
Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей - РИА Новости, 04.05.2024
Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей
Почти 30% детей в России по результатам профилактических осмотров признаны полностью здоровыми, у 55% - нет хронических заболеваний, но есть некоторые... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:17
2024-05-04T10:17
2024-05-04T10:17
общество
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 30% детей в России по результатам профилактических осмотров признаны полностью здоровыми, у 55% - нет хронических заболеваний, но есть некоторые функциональные нарушения, а примерно 15% имеют хронических заболевания разной степени тяжести, следует из доклада об итогах работы Минздрава России в 2023 году, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Профилактические осмотры детей: первая группа – 29,1%, вторая группа – 55,2%, третья группа – 13,1%, четвертая группа – 0,6%, пятая группа – 2%", - говорится в докладе. Всего профилактические осмотры в прошлом году прошли 26,7 миллиона детей в возрасте от 0 до 17 лет, что составляет примерно 96% от всего детского населения. Для развития детского здравоохранения в России с 2019 года построено и реконструировано 19 детских больниц, почти 99% детских поликлиник дооснащены медизделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, отмечается в докладе. Детская смертность в стране ежегодно снижается, так если в 2019 году показатель на 100 тысяч соответствующего населения составлял 54,1, то в 2023 году – 40,7, уточняется в документе. К I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие без анатомических дефектов и функциональных отклонений; ко II группе – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые функциональные нарушения, общая задержка физического развития без эндокринной патологии, дефицит или избыточная масса тела, а также дети, которые часто болеют ОРВИ. К III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, к IV группе - дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями. К V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением болезни.
https://ria.ru/20240503/vrachi-1943682208.html
https://ria.ru/20240502/nauka-1942764089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей
Треть детей в России признаны полностью здоровыми по результатам осмотров
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 30% детей в России по результатам профилактических осмотров признаны полностью здоровыми, у 55% - нет хронических заболеваний, но есть некоторые функциональные нарушения, а примерно 15% имеют хронических заболевания разной степени тяжести, следует из доклада об итогах работы Минздрава России в 2023 году, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Профилактические осмотры детей: первая группа – 29,1%, вторая группа – 55,2%, третья группа – 13,1%, четвертая группа – 0,6%, пятая группа – 2%", - говорится в докладе.
Всего профилактические осмотры в прошлом году прошли 26,7 миллиона детей в возрасте от 0 до 17 лет, что составляет примерно 96% от всего детского населения.
Для развития детского здравоохранения в России
с 2019 года построено и реконструировано 19 детских больниц, почти 99% детских поликлиник дооснащены медизделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, отмечается в докладе.
Детская смертность в стране ежегодно снижается, так если в 2019 году показатель на 100 тысяч соответствующего населения составлял 54,1, то в 2023 году – 40,7, уточняется в документе.
К I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие без анатомических дефектов и функциональных отклонений; ко II группе – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые функциональные нарушения, общая задержка физического развития без эндокринной патологии, дефицит или избыточная масса тела, а также дети, которые часто болеют ОРВИ. К III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, к IV группе - дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями. К V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением болезни.