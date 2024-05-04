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В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей - РИА Новости, 04.05.2024
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12:44 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/loshadi-1943831625.html
В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей
В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей - РИА Новости, 04.05.2024
В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей
Неизвестный стрелок тяжело ранил в Новгородской области трёх лошадей из частной конюшни, проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:44
2024-05-04T12:44
происшествия
новгородская область
новгородский район
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Неизвестный стрелок тяжело ранил в Новгородской области трёх лошадей из частной конюшни, проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщает прокуратура региона. Об этом сообщается в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".Как сообщила в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" жительница города, по её лошадям в деревне Ушерско Новгородского района в апреле стрелял из ружья неизвестный стрелок и ранил двух кобыл. А в мае продолжил: выстрелил в морду пони. "В результате таких действий животные получили пулевые ранения в области головы и шеи, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. По данному факту прокуратурой будет дана оценка достаточности и полноты мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении.
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происшествия, новгородская область, новгородский район, россия
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район, Россия
В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей

В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей из частной конюшни

© Depositphotos.com / TylinekОхотничье ружье
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Depositphotos.com / Tylinek
Охотничье ружье. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Неизвестный стрелок тяжело ранил в Новгородской области трёх лошадей из частной конюшни, проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщает прокуратура региона. Об этом сообщается в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщила в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" жительница города, по её лошадям в деревне Ушерско Новгородского района в апреле стрелял из ружья неизвестный стрелок и ранил двух кобыл. А в мае продолжил: выстрелил в морду пони.
"В результате таких действий животные получили пулевые ранения в области головы и шеи, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. По данному факту прокуратурой будет дана оценка достаточности и полноты мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении.
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