https://ria.ru/20240504/loshadi-1943831625.html

В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей

В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей - РИА Новости, 04.05.2024

В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей

Неизвестный стрелок тяжело ранил в Новгородской области трёх лошадей из частной конюшни, проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:44

2024-05-04T12:44

2024-05-04T12:44

происшествия

новгородская область

новгородский район

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Неизвестный стрелок тяжело ранил в Новгородской области трёх лошадей из частной конюшни, проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщает прокуратура региона. Об этом сообщается в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".Как сообщила в группе "Свободный информационный портал Великий Новгород" жительница города, по её лошадям в деревне Ушерско Новгородского района в апреле стрелял из ружья неизвестный стрелок и ранил двух кобыл. А в мае продолжил: выстрелил в морду пони. "В результате таких действий животные получили пулевые ранения в области головы и шеи, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. По данному факту прокуратурой будет дана оценка достаточности и полноты мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240102/mvd-1919464816.html

новгородская область

новгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новгородская область, новгородский район, россия