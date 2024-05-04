https://ria.ru/20240504/letchik-1943804222.html

В ВВС Сербии рассказали о летчике, погибшем 25 лет назад в бою с F-16

В ВВС Сербии рассказали о летчике, погибшем 25 лет назад в бою с F-16 - РИА Новости, 04.05.2024

В ВВС Сербии рассказали о летчике, погибшем 25 лет назад в бою с F-16

Сербский летчик-истребитель Миленко Павлович геройски погиб 25 лет назад в неравном бою с несколькими F-16 в ходе агрессии НАТО 1999 года, официальный Белград... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:29

2024-05-04T08:29

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БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Сербский летчик-истребитель Миленко Павлович геройски погиб 25 лет назад в неравном бою с несколькими F-16 в ходе агрессии НАТО 1999 года, официальный Белград сделал выводы и активно модернизирует вооруженные силы, о чем прямо говорит президент Александр Вучич. Командир 204-го истребительного полка ВВС и ПВО Союзной республики Югославия полковник Миленко Павлович 4 мая 1999 года остановил младшего коллегу-пилота и вместо него на МиГ-29 в одиночку вылетел с аэродрома под Белградом навстречу группе самолетов Североатлантического альянса. Натовцы наносили авиаудары по его родному городу Валево, оборонному предприятию "Крушик" в городском центре. Состав группы и число самолетов противника в разных источниках доходит до полутора десятков машин. Около 12.45 в неравном бою МиГ-29 полковника Павловича получил попадание трех ракет от группы F-16 ВВС Нидерландов. Летчик погиб в воздухе, в Валево и его родном селе Горне Црнилево установлены памятник и мемориал, он посмертно награжден Орденом за храбрость и Орденом Святого Николая, его именем названа улица и крупнейший военный аэродром в Батайнице под Белградом. Замкомандующего ВВС и ПВО Республики Сербия генерал-майор Бране Крняйич еще курсантом Военно-воздушной академии запомнил Миленко Павловича, когда тот на соревнованиях завоевал первое место среди пилотов истребительной авиации Югославии за выполнение спецзадач. "Он очень профессионально относился ко всем и как великолепный пилот вел себя, и пользовался исключительным авторитетом среди нас – младших пилотов... Так было и 4 мая, когда ожидалась большая группа неприятельских самолетов в нашем небе. Было принято решение о вылете нашего самолета. В тот момент полковник Павлович был на дежурстве, оказался очень близко к дежурному самолету и принял решение, что он полетит вместо младшего коллеги", - рассказал он РИА Новости. По его словам, Павлович "отлично знал, какое задание его ожидает". "Тем более это представляет собой героический поступок, с учетом того, как это завершилось, и того, что он спас жизнь младшего коллеги. Мы, в тот момент младшие сослуживцы, на это всегда смотрели с большим уважением, и сегодня, когда вспоминаем о тех событиях, пытаемся поставить себя на его место, какой выбор стоял перед ним и какие решения он должен был принять о самом задании и о людях, которыми командовал", - подчеркнул Крняйич. Модернизация армии СербииВ Белграде сделали выводы спустя годы после гибели полковника Павловича и других сербских военных, полицейских и гражданских в ходе агрессии НАТО. Вучич неоднократно подчеркивал, что вместо одного МиГ-29 десять лет назад в строю сербской армии сейчас 14 модернизированных машин, в том числе полученных от РФ и Белоруссии. На военном смотре к Дню государственности Сербии 14 февраля он заявил, что повторение бомбардировок НАТО таким образом, как это было в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО, такими как ЗРПК "Панцирь-С1" и РЭБ "Репеллент" из РФ, а также ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести, и покрыть ими всю территорию страны. Вучич сообщил в конце марта на аэродроме "Полковник-пилот Миленко Павлович", что армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА с упором на продукцию отечественной промышленности, потому что "военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности и огневой мощи". По его словам, сербская военная промышленность должна сосредоточиться на работе над беспилотными наземными платформами и беспилотными летательными аппаратами. Президент Сербии 7-9 апреля был в Париже, после чего рассказал о договоренности по приобретению 12 истребителей Rafale и сотрудничестве минобороны Сербии и Франции в оборонной промышленности. Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме в Батайнице под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П, а также полученные ранее два испанских транспортных самолета CASA C-295 и вертолеты Н145. Девять H145 Сербия уже приобрела в 2020 году – четыре для полиции и пять для армии. Сербский лидер также уточнил, что Белград приобрел во Франции 22 радиолокационных станции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20240414/vystavka-1940024983.html

https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html

https://ria.ru/20240324/agressiya-1935475149.html

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Замкомандующего ВВС Сербии о сражениях с превосходящими силами НАТО в 1999 году В Белграде вспоминают, как сражались с превосходящими силами НАТО в 1999 году. Замкомандующего ВВС и ПВО Сербии рассказал РИА Новости об одном из героев – полковнике Миленко Павловиче, погибшем в неравном бою с натовскими F-16. 2024-05-04T08:29 true PT3M01S

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Варвара Скокшина

сербия, белград (город), россия, александр вучич, нато, миг-29, f-16, панцирь-с1, в мире