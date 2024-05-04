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Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР - РИА Новости, 04.05.2024
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16:58 04.05.2024 (обновлено: 18:08 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943866630.html
Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР
Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР - РИА Новости, 04.05.2024
Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР
В преддверии Пасхи активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:58
2024-05-04T18:08
спартак
авдеевка
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. В преддверии Пасхи активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы посетили четыре поселка прифронтовых в Ясиноватском районе. Это Веселая, Спартак, Крутая Балка и Донецк Северный. Раздали порядка 150 куличей людям в преддверии праздника Светлой Пасхи", - рассказал замруководителя ДРОО "Молодая Республика" Микаэль Минасян. Он отметил, что не у всех людей, которые живут в прифронтовых районах, есть возможность испечь или даже купить пасхальный кулич. "Не у всех жителей есть возможность сейчас там либо самостоятельно испечь, либо купить в магазине, поэтому здесь волонтеры помогают насколько это возможно", - сказал он. Обстановка в таких населенных пунктах остается напряженной, так как в них еще отсутствует центральное водоснабжение, электричество, отопление и прочее. "До войны был красивый поселок. Здесь была трасса на Авдеевку. Разбито все, особенно там - около школы, напротив школы, сельский совет, медпункт, детсад, школа, клуб, все разбито. Целых домов ни одного не осталось", - рассказала жительница поселка Спартак Валентина Плешкова. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html
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спартак, авдеевка, пасха
Спартак, Авдеевка, Пасха
Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР

Волонтеры доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР

Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. В преддверии Пасхи активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня мы посетили четыре поселка прифронтовых в Ясиноватском районе. Это Веселая, Спартак, Крутая Балка и Донецк Северный. Раздали порядка 150 куличей людям в преддверии праздника Светлой Пасхи", - рассказал замруководителя ДРОО "Молодая Республика" Микаэль Минасян.
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Он отметил, что не у всех людей, которые живут в прифронтовых районах, есть возможность испечь или даже купить пасхальный кулич.
«
"Не у всех жителей есть возможность сейчас там либо самостоятельно испечь, либо купить в магазине, поэтому здесь волонтеры помогают насколько это возможно", - сказал он.
Обстановка в таких населенных пунктах остается напряженной, так как в них еще отсутствует центральное водоснабжение, электричество, отопление и прочее.
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
Активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР
«
"До войны был красивый поселок. Здесь была трасса на Авдеевку. Разбито все, особенно там - около школы, напротив школы, сельский совет, медпункт, детсад, школа, клуб, все разбито. Целых домов ни одного не осталось", - рассказала жительница поселка Спартак Валентина Плешкова.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
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