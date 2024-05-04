https://ria.ru/20240504/kulichi-1943866630.html

Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР

Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР - РИА Новости, 04.05.2024

Волонтеры доставили пасхальные куличи в прифронтовые районы ДНР

В преддверии Пасхи активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:58

2024-05-04T16:58

2024-05-04T18:08

спартак

авдеевка

пасха

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. В преддверии Пасхи активисты волонтерских организаций доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы посетили четыре поселка прифронтовых в Ясиноватском районе. Это Веселая, Спартак, Крутая Балка и Донецк Северный. Раздали порядка 150 куличей людям в преддверии праздника Светлой Пасхи", - рассказал замруководителя ДРОО "Молодая Республика" Микаэль Минасян. Он отметил, что не у всех людей, которые живут в прифронтовых районах, есть возможность испечь или даже купить пасхальный кулич. "Не у всех жителей есть возможность сейчас там либо самостоятельно испечь, либо купить в магазине, поэтому здесь волонтеры помогают насколько это возможно", - сказал он. Обстановка в таких населенных пунктах остается напряженной, так как в них еще отсутствует центральное водоснабжение, электричество, отопление и прочее. "До войны был красивый поселок. Здесь была трасса на Авдеевку. Разбито все, особенно там - около школы, напротив школы, сельский совет, медпункт, детсад, школа, клуб, все разбито. Целых домов ни одного не осталось", - рассказала жительница поселка Спартак Валентина Плешкова. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

спартак

авдеевка

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спартак, авдеевка, пасха