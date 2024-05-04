https://ria.ru/20240504/kulich-1943797213.html

В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху

В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху - РИА Новости, 04.05.2024

В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху

Выбирая в магазине кулич на Пасху, нужно учитывать его вес и размер - слишком маленький, но тяжелый вариант может быть не пропечен, также нужно обратить... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T06:45

2024-05-04T06:45

2024-05-04T06:45

общество

пасха

роскачество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Выбирая в магазине кулич на Пасху, нужно учитывать его вес и размер - слишком маленький, но тяжелый вариант может быть не пропечен, также нужно обратить внимание на наличие у него трещин и срок хранения, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом. Он не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также ни в коем случае не покупайте подгоревшие куличи, поскольку в них повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида", - сообщили там. При этом и верхушка, и корочка всего изделия должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины будут говорить о нарушении технологического процесса производства, и такой продукт приобретать не стоит. В Роскачестве также отметили, что у куличей с более натуральным составом срок хранения будет до 15 суток. Однако срок годности некоторых изделий с оригинальной рецептурой может составлять до 40 суток. "Бывает, что кулич хранится еще дольше, это достигается за счет использования при их упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, и очень низкого содержания так называемой активной воды, что достигается за счет использования влагоудерживающих агентов", - пояснили там. В свою очередь среди допустимых ингредиентов находятся мука, яйца или яичные продукты, сахар, маргарин или сливочное масло, дрожжи хлебопекарные, изюм или цукаты, а также соль и ароматизаторы. А для верхушки используются мармелад, цукаты, орехи и кондитерская посыпка. "Обратите внимание и на другую информацию, указанную на маркировке: наименование, информацию об изготовителе, пищевую ценность, информацию о содержании аллергенов… а также условия хранения", - заключили в организации.

https://ria.ru/20240502/paskha-1943515175.html

https://ria.ru/20240502/roskachestvo-1943394779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пасха, роскачество