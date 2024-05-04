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В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху - РИА Новости, 04.05.2024
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06:45 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kulich-1943797213.html
В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху
В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху - РИА Новости, 04.05.2024
В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху
Выбирая в магазине кулич на Пасху, нужно учитывать его вес и размер - слишком маленький, но тяжелый вариант может быть не пропечен, также нужно обратить... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T06:45
2024-05-04T06:45
общество
пасха
роскачество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Выбирая в магазине кулич на Пасху, нужно учитывать его вес и размер - слишком маленький, но тяжелый вариант может быть не пропечен, также нужно обратить внимание на наличие у него трещин и срок хранения, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом. Он не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также ни в коем случае не покупайте подгоревшие куличи, поскольку в них повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида", - сообщили там. При этом и верхушка, и корочка всего изделия должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины будут говорить о нарушении технологического процесса производства, и такой продукт приобретать не стоит. В Роскачестве также отметили, что у куличей с более натуральным составом срок хранения будет до 15 суток. Однако срок годности некоторых изделий с оригинальной рецептурой может составлять до 40 суток. "Бывает, что кулич хранится еще дольше, это достигается за счет использования при их упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, и очень низкого содержания так называемой активной воды, что достигается за счет использования влагоудерживающих агентов", - пояснили там. В свою очередь среди допустимых ингредиентов находятся мука, яйца или яичные продукты, сахар, маргарин или сливочное масло, дрожжи хлебопекарные, изюм или цукаты, а также соль и ароматизаторы. А для верхушки используются мармелад, цукаты, орехи и кондитерская посыпка. "Обратите внимание и на другую информацию, указанную на маркировке: наименование, информацию об изготовителе, пищевую ценность, информацию о содержании аллергенов… а также условия хранения", - заключили в организации.
https://ria.ru/20240502/paskha-1943515175.html
https://ria.ru/20240502/roskachestvo-1943394779.html
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общество, пасха, роскачество
Общество, Пасха, Роскачество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кулич на Пасху

Роскачество: выбирая в магазине кулич на Пасху, нужно учитывать его вес и размер

© Фото : пресс-служба ДИППИзготовление пасхальных куличей в Москве
Изготовление пасхальных куличей в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Изготовление пасхальных куличей в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Выбирая в магазине кулич на Пасху, нужно учитывать его вес и размер - слишком маленький, но тяжелый вариант может быть не пропечен, также нужно обратить внимание на наличие у него трещин и срок хранения, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом. Он не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый – он может быть не пропечен. Также ни в коем случае не покупайте подгоревшие куличи, поскольку в них повышен уровень канцерогенов и токсичного акриламида", - сообщили там.
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При этом и верхушка, и корочка всего изделия должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины будут говорить о нарушении технологического процесса производства, и такой продукт приобретать не стоит.
В Роскачестве также отметили, что у куличей с более натуральным составом срок хранения будет до 15 суток. Однако срок годности некоторых изделий с оригинальной рецептурой может составлять до 40 суток. "Бывает, что кулич хранится еще дольше, это достигается за счет использования при их упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, и очень низкого содержания так называемой активной воды, что достигается за счет использования влагоудерживающих агентов", - пояснили там.
В свою очередь среди допустимых ингредиентов находятся мука, яйца или яичные продукты, сахар, маргарин или сливочное масло, дрожжи хлебопекарные, изюм или цукаты, а также соль и ароматизаторы. А для верхушки используются мармелад, цукаты, орехи и кондитерская посыпка.
"Обратите внимание и на другую информацию, указанную на маркировке: наименование, информацию об изготовителе, пищевую ценность, информацию о содержании аллергенов… а также условия хранения", - заключили в организации.
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ОбществоПасхаРоскачество
 
 
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