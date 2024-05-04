https://ria.ru/20240504/kulich-1943791369.html

Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи

Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи - РИА Новости, 04.05.2024

Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи

Кулич должен быть с выпуклой верхушкой и с сухой поверхностью, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T03:02

2024-05-04T03:02

2024-05-04T03:02

общество

москва

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865243259_0:210:3052:1926_1920x0_80_0_0_e94d569714a35cd4eb3f64599bbbca7d.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кулич должен быть с выпуклой верхушкой и с сухой поверхностью, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с кремовым оттенком, рассказала РИА Новости специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. "Выбирая кулич, внимательно читайте состав. Отдавайте предпочтение выпечке без консервантов, искусственных ароматизаторов и растительных жиров. Обратите внимание и на срок годности - выбирайте свежеприготовленную выпечку с минимальным сроком годности. По внешнему виду - хороший кулич должен быть с выпуклой верхушкой, а не с плоской - это значит, что тесто плохо поднялось. Не покупайте куличи без упаковки или без маркировки", - рассказала Павлова. Специалист отметила, что поверхность изделия должна быть сухой - влага особенно бывает заметна на куличах с глазурью. Это говорит о том, что во время упаковывания кулич еще не остыл. Наличие влаги внутри упакованного изделия приводит к быстрому плесневению и размножению бактерий. "Покупая творожную пасху, ориентируйтесь на натуральный состав продукта и дату изготовления. Творожную пасху изготавливают из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром и других молочных продуктов, чаще с добавлением немолочных компонентов. Выбирайте пасху без добавления растительных жиров, стабилизаторов консистенции, консервантов. По консистенции творожная пасха должна быть однородная, в меру плотная, с видимым или ощутимым наличием вносимых компонентов", - рассказала Павлова. Она добавила, что вкус и запах творожной пасхи должны быть чистыми, кисломолочными, сладкими, с привкусом вносимых компонентов. Цвет должен быть белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный цветом вносимых компонентов.

https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html

https://ria.ru/20240108/semena-1920137639.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, пасха