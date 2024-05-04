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Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи - РИА Новости, 04.05.2024
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03:02 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kulich-1943791369.html
Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи
Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи - РИА Новости, 04.05.2024
Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи
Кулич должен быть с выпуклой верхушкой и с сухой поверхностью, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T03:02
2024-05-04T03:02
общество
москва
пасха
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кулич должен быть с выпуклой верхушкой и с сухой поверхностью, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с кремовым оттенком, рассказала РИА Новости специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. "Выбирая кулич, внимательно читайте состав. Отдавайте предпочтение выпечке без консервантов, искусственных ароматизаторов и растительных жиров. Обратите внимание и на срок годности - выбирайте свежеприготовленную выпечку с минимальным сроком годности. По внешнему виду - хороший кулич должен быть с выпуклой верхушкой, а не с плоской - это значит, что тесто плохо поднялось. Не покупайте куличи без упаковки или без маркировки", - рассказала Павлова. Специалист отметила, что поверхность изделия должна быть сухой - влага особенно бывает заметна на куличах с глазурью. Это говорит о том, что во время упаковывания кулич еще не остыл. Наличие влаги внутри упакованного изделия приводит к быстрому плесневению и размножению бактерий. "Покупая творожную пасху, ориентируйтесь на натуральный состав продукта и дату изготовления. Творожную пасху изготавливают из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром и других молочных продуктов, чаще с добавлением немолочных компонентов. Выбирайте пасху без добавления растительных жиров, стабилизаторов консистенции, консервантов. По консистенции творожная пасха должна быть однородная, в меру плотная, с видимым или ощутимым наличием вносимых компонентов", - рассказала Павлова. Она добавила, что вкус и запах творожной пасхи должны быть чистыми, кисломолочными, сладкими, с привкусом вносимых компонентов. Цвет должен быть белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный цветом вносимых компонентов.
https://ria.ru/20240504/kulichi-1943790107.html
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общество, москва, пасха
Общество, Москва, Пасха
Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи

Эксперт Павлова: кулич должен быть с выпуклой верхушкой и сухой поверхностью

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКуличи, изготовленные к празднованию Пасхи
Куличи, изготовленные к празднованию Пасхи - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Куличи, изготовленные к празднованию Пасхи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кулич должен быть с выпуклой верхушкой и с сухой поверхностью, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с кремовым оттенком, рассказала РИА Новости специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.
«
"Выбирая кулич, внимательно читайте состав. Отдавайте предпочтение выпечке без консервантов, искусственных ароматизаторов и растительных жиров. Обратите внимание и на срок годности - выбирайте свежеприготовленную выпечку с минимальным сроком годности. По внешнему виду - хороший кулич должен быть с выпуклой верхушкой, а не с плоской - это значит, что тесто плохо поднялось. Не покупайте куличи без упаковки или без маркировки", - рассказала Павлова.
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Специалист отметила, что поверхность изделия должна быть сухой - влага особенно бывает заметна на куличах с глазурью. Это говорит о том, что во время упаковывания кулич еще не остыл. Наличие влаги внутри упакованного изделия приводит к быстрому плесневению и размножению бактерий.
"Покупая творожную пасху, ориентируйтесь на натуральный состав продукта и дату изготовления. Творожную пасху изготавливают из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром и других молочных продуктов, чаще с добавлением немолочных компонентов. Выбирайте пасху без добавления растительных жиров, стабилизаторов консистенции, консервантов. По консистенции творожная пасха должна быть однородная, в меру плотная, с видимым или ощутимым наличием вносимых компонентов", - рассказала Павлова.
Она добавила, что вкус и запах творожной пасхи должны быть чистыми, кисломолочными, сладкими, с привкусом вносимых компонентов. Цвет должен быть белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный цветом вносимых компонентов.
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