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В Крыму назвали атаку ATACMS со стороны ВСУ агонией киевского режима - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 04.05.2024 (обновлено: 11:23 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/krym-1943822917.html
В Крыму назвали атаку ATACMS со стороны ВСУ агонией киевского режима
В Крыму назвали атаку ATACMS со стороны ВСУ агонией киевского режима - РИА Новости, 04.05.2024
В Крыму назвали атаку ATACMS со стороны ВСУ агонией киевского режима
Заместитель главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус назвал ночную атаку на Крым американскими... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:19
2024-05-04T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Заместитель главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус назвал ночную атаку на Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS агонией киевского режима. Ранее Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS. "Обреченный киевский режим в агонии и последних конвульсиях пытается огрызаться и угодить своим западным кураторам, тем самым ведя свою страну к краху государственности, так как государство-террорист не может долго существовать", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, киевский режим, получая американские транши и оружие, из последних сил пытается посеять панику среди крымчан, но на практике добивается обратного эффекта. Он добавил, что "киевский режим своей агрессией лишь поднимает патриотический дух россиян". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20240430/krym-1943136066.html
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россия, украина, севастополь, владимир путин, дмитрий медведев, оон, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, ООН, Безопасность
В Крыму назвали атаку ATACMS со стороны ВСУ агонией киевского режима

Депутат Шонус: атака ATACMS со стороны ВСУ на Крым свидетельствует об агонии

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Заместитель главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус назвал ночную атаку на Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS агонией киевского режима.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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"Обреченный киевский режим в агонии и последних конвульсиях пытается огрызаться и угодить своим западным кураторам, тем самым ведя свою страну к краху государственности, так как государство-террорист не может долго существовать", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, киевский режим, получая американские транши и оружие, из последних сил пытается посеять панику среди крымчан, но на практике добивается обратного эффекта.
Он добавил, что "киевский режим своей агрессией лишь поднимает патриотический дух россиян".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Несдетонировавший после сбития ракет ATACMS суббоеприпас в селе Донское Симферопольского района Крыма - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В Крыму назвали атаку на полуостров ракетами ATACMS терроризмом
30 апреля, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольВладимир ПутинДмитрий МедведевООНБезопасность
 
 
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