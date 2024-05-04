https://ria.ru/20240504/korabl-1943820482.html

Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания

Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания - РИА Новости, 04.05.2024

Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) впервые выполняют миссию дальнего плавания, их океанский лайнер... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:03

2024-05-04T11:03

2024-05-04T11:05

в мире

земля

иран

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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) впервые выполняют миссию дальнего плавания, их океанский лайнер "Шахид Махдави" пересек линию экватора и вошел Южное полушарие Земли, передает агентство Tasnim. "Пересекши линию экватора, океанский лайнер "Шахид Махдави" ВМС КСИР вошел в южное полушарие Земли. С точки зрения пройденного расстояния и типа миссии это первая морская миссия дальнего плавания КСИР", - говорится в сообщении агентства. По информации Tasnim, океанский лайнер "Шахид Махдави" присоединился к флоту ВМС КСИР в марте 2023 года. Он весит более 2100 тонн, его длина составляет 240 метров, а ширина - 27 метров. На корабле установлены современные радары, ракетные системы земля-земля и земля-воздух (в том числе, система ПВО "Третье Хордада"). Кроме того, это первый иранский корабль, оснащенный баллистическими ракетами большой дальности.

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земля

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, земля, иран