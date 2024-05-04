https://ria.ru/20240504/korabl-1943820482.html
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания - РИА Новости, 04.05.2024
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) впервые выполняют миссию дальнего плавания, их океанский лайнер... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:03
2024-05-04T11:03
2024-05-04T11:05
в мире
земля
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943820655_0:352:1080:960_1920x0_80_0_0_e0ff83aaca3e7c18f0ca07c61daaf98b.jpg
ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) впервые выполняют миссию дальнего плавания, их океанский лайнер "Шахид Махдави" пересек линию экватора и вошел Южное полушарие Земли, передает агентство Tasnim. "Пересекши линию экватора, океанский лайнер "Шахид Махдави" ВМС КСИР вошел в южное полушарие Земли. С точки зрения пройденного расстояния и типа миссии это первая морская миссия дальнего плавания КСИР", - говорится в сообщении агентства. По информации Tasnim, океанский лайнер "Шахид Махдави" присоединился к флоту ВМС КСИР в марте 2023 года. Он весит более 2100 тонн, его длина составляет 240 метров, а ширина - 27 метров. На корабле установлены современные радары, ракетные системы земля-земля и земля-воздух (в том числе, система ПВО "Третье Хордада"). Кроме того, это первый иранский корабль, оснащенный баллистическими ракетами большой дальности.
https://ria.ru/20240504/ghost-1942233887.html
земля
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943820655_0:171:1080:981_1920x0_80_0_0_98b1d60a9bbb459e2296084df5b8d837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, земля, иран
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания
Корабль ВМС КСИР впервые выполнил дальнюю миссию, пересек линию экватора