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Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания - РИА Новости, 04.05.2024
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11:03 04.05.2024 (обновлено: 11:05 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/korabl-1943820482.html
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания - РИА Новости, 04.05.2024
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) впервые выполняют миссию дальнего плавания, их океанский лайнер... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:03
2024-05-04T11:05
в мире
земля
иран
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) впервые выполняют миссию дальнего плавания, их океанский лайнер "Шахид Махдави" пересек линию экватора и вошел Южное полушарие Земли, передает агентство Tasnim. "Пересекши линию экватора, океанский лайнер "Шахид Махдави" ВМС КСИР вошел в южное полушарие Земли. С точки зрения пройденного расстояния и типа миссии это первая морская миссия дальнего плавания КСИР", - говорится в сообщении агентства. По информации Tasnim, океанский лайнер "Шахид Махдави" присоединился к флоту ВМС КСИР в марте 2023 года. Он весит более 2100 тонн, его длина составляет 240 метров, а ширина - 27 метров. На корабле установлены современные радары, ракетные системы земля-земля и земля-воздух (в том числе, система ПВО "Третье Хордада"). Кроме того, это первый иранский корабль, оснащенный баллистическими ракетами большой дальности.
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земля
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в мире, земля, иран
В мире, Земля, Иран
Корабль ВМС КСИР впервые совершил миссию дальнего плавания

Корабль ВМС КСИР впервые выполнил дальнюю миссию, пересек линию экватора

© Tasnim NewsОкеанский лайнер "Шахид Махдави"
Океанский лайнер Шахид Махдави
© Tasnim News
Океанский лайнер "Шахид Махдави"
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) впервые выполняют миссию дальнего плавания, их океанский лайнер "Шахид Махдави" пересек линию экватора и вошел Южное полушарие Земли, передает агентство Tasnim.
"Пересекши линию экватора, океанский лайнер "Шахид Махдави" ВМС КСИР вошел в южное полушарие Земли. С точки зрения пройденного расстояния и типа миссии это первая морская миссия дальнего плавания КСИР", - говорится в сообщении агентства.
По информации Tasnim, океанский лайнер "Шахид Махдави" присоединился к флоту ВМС КСИР в марте 2023 года. Он весит более 2100 тонн, его длина составляет 240 метров, а ширина - 27 метров. На корабле установлены современные радары, ракетные системы земля-земля и земля-воздух (в том числе, система ПВО "Третье Хордада"). Кроме того, это первый иранский корабль, оснащенный баллистическими ракетами большой дальности.
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