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В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина
В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина
Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:10
2024-05-04T22:10
2024-05-04T22:10
культура
москва
сергей никитин
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МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной площадки. "Юбилейный концерт Сергея Никитина. Внимание!!! Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей никитин
Культура, Москва, Сергей Никитин
В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина
В Москве отменили юбилейный концерт к 80-летию барда Сергея Никитина
МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной площадки.
"Юбилейный концерт Сергея Никитина. Внимание!!! Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать", - говорится в сообщении.