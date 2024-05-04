https://ria.ru/20240504/kontsert-1943904114.html

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина - РИА Новости, 04.05.2024

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина

Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T22:10

2024-05-04T22:10

2024-05-04T22:10

культура

москва

сергей никитин

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МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной площадки. "Юбилейный концерт Сергея Никитина. Внимание!!! Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать", - говорится в сообщении.

москва

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

москва, сергей никитин