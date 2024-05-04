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В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина - РИА Новости, 04.05.2024
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Культура
 
22:10 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kontsert-1943904114.html
В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина
В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина - РИА Новости, 04.05.2024
В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина
Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:10
2024-05-04T22:10
культура
москва
сергей никитин
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МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной площадки. "Юбилейный концерт Сергея Никитина. Внимание!!! Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать", - говорится в сообщении.
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москва, сергей никитин
Культура, Москва, Сергей Никитин
В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина

В Москве отменили юбилейный концерт к 80-летию барда Сергея Никитина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПразднование 76-й годовщины Дома актера
Празднование 76-й годовщины Дома актера - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мая- РИА Новости. Концерт к 80-летию барда Сергея Никитина в Московском центре авторской песни, который должен был состояться 13 июня, отменили, говорится в афише концертной площадки.
"Юбилейный концерт Сергея Никитина. Внимание!!! Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать", - говорится в сообщении.
 
КультураМоскваСергей Никитин
 
 
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