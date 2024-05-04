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На конкурс Росмолодежи подали рекордное количество заявок - РИА Новости, 04.05.2024
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12:30 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/konkurs-1943830206.html
На конкурс Росмолодежи подали рекордное количество заявок
На конкурс Росмолодежи подали рекордное количество заявок - РИА Новости, 04.05.2024
На конкурс Росмолодежи подали рекордное количество заявок
Более 15 тысяч заявок было подано на 1 сезон Росмолодежь.Гранты 2024 года из 89 субъектов РФ, это абсолютный рекорд, сообщили в Федеральном агентстве по делам... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:30
2024-05-04T12:30
общество
россия
санкт-петербург
республика башкортостан
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч заявок было подано на 1 сезон Росмолодежь.Гранты 2024 года из 89 субъектов РФ, это абсолютный рекорд, сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи в официальном Telegram-канале. "Прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты 1 сезон 2024 года завершен, и мы готовы рассказать об итогах заявочной кампании! Всего у нас 15 тысяч 420 заявок и 24 тысячи 189 участников конкурса из всех 89 субъектов России", - говорится в сообщении. В Росмолодежи отметили, что это абсолютный рекорд за все годы проведения грантового конкурса. Более того самым активным городом по количеству заявок стал Санкт-Петербург, из него поступило 818 заявок, на втором месте - Республика Башкортостан и 673 заявки, на третьем - Республика Мордовия - 579. "Средний возраст участников грантового конкурса — 23 года, а среднее значение запрашиваемой суммы — 445 998 рублей", - также рассказали в организации. Уточняется, что о результатах 1 сезона Росмолодёжь.Гранты для физических лиц 2024 года будет известно до 24 июня включительно.
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общество, россия, санкт-петербург, республика башкортостан, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
На конкурс Росмолодежи подали рекордное количество заявок

На конкурс Росмолодежи подали рекордные более 15 тысяч заявок

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 15 тысяч заявок было подано на 1 сезон Росмолодежь.Гранты 2024 года из 89 субъектов РФ, это абсолютный рекорд, сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи в официальном Telegram-канале.
"Прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты 1 сезон 2024 года завершен, и мы готовы рассказать об итогах заявочной кампании! Всего у нас 15 тысяч 420 заявок и 24 тысячи 189 участников конкурса из всех 89 субъектов России", - говорится в сообщении.
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4 апреля, 19:59
В Росмолодежи отметили, что это абсолютный рекорд за все годы проведения грантового конкурса.
Более того самым активным городом по количеству заявок стал Санкт-Петербург, из него поступило 818 заявок, на втором месте - Республика Башкортостан и 673 заявки, на третьем - Республика Мордовия - 579.
"Средний возраст участников грантового конкурса — 23 года, а среднее значение запрашиваемой суммы — 445 998 рублей", - также рассказали в организации.
Уточняется, что о результатах 1 сезона Росмолодёжь.Гранты для физических лиц 2024 года будет известно до 24 июня включительно.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургРеспублика БашкортостанФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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