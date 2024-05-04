https://ria.ru/20240504/kiev-1943855476.html

В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ

В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024

В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ

В Киеве завели уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН)* Степану Бандере,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T15:52

2024-05-04T15:52

2024-05-05T01:16

в мире

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киев

подольский район

степан бандера

украинская повстанческая армия

организации украинских националистов* (оун)*

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Киеве завели уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН)* Степану Бандере, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "В Киеве сегодня ночью двое парней облили краской памятный крест имени Степана Бандеры, который расположен в Подольском районе. Правоохранители разыскали людей, которые это сделали. Один — житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года. Свои мотивы они пока не сообщают", — говорится в публикации. Отмечается, что следователи завели уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет. Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html

https://ria.ru/20240223/alleya-1929222511.html

россия

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, подольский район, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*