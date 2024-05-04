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В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
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15:52 04.05.2024 (обновлено: 01:16 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/kiev-1943855476.html
В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ
В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ
В Киеве завели уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН)* Степану Бандере,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T15:52
2024-05-05T01:16
в мире
россия
киев
подольский район
степан бандера
украинская повстанческая армия
организации украинских националистов* (оун)*
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Киеве завели уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН)* Степану Бандере, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "В Киеве сегодня ночью двое парней облили краской памятный крест имени Степана Бандеры, который расположен в Подольском районе. Правоохранители разыскали людей, которые это сделали. Один — житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года. Свои мотивы они пока не сообщают", — говорится в публикации. Отмечается, что следователи завели уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет. Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html
https://ria.ru/20240223/alleya-1929222511.html
россия
киев
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в мире, россия, киев, подольский район, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Россия, Киев, Подольский район, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*
В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ

"Страна": двум облившим краской крест Бандере в Киеве грозит до пяти лет тюрьмы

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Киеве завели уголовное дело против двух мужчин, которые облили краской памятный крест лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН)* Степану Бандере, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"В Киеве сегодня ночью двое парней облили краской памятный крест имени Степана Бандеры, который расположен в Подольском районе. Правоохранители разыскали людей, которые это сделали. Один — житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года. Свои мотивы они пока не сообщают", — говорится в публикации.
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Отмечается, что следователи завели уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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В миреРоссияКиевПодольский районСтепан БандераУкраинская повстанческая армияОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
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