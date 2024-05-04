https://ria.ru/20240504/khischenie-1943809262.html
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов
У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:09
2024-05-04T09:09
2024-05-04T14:16
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ"."По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тысячам мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов", — сообщили в издании.Отмечается, что ООО "ГК "Пикет" получило от Минобороны два миллиарда рублей. СКР планирует предъявить генеральному директору компании Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой, а также начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко обвинение в отмывании денежных средств.Всех троих фигурантов арестовали в начале апреля. При этом гендиректор группы компаний "Пикет" Есипов в ходе судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, уголовное дело он считает сфабрикованным, следует из опубликованного текста постановления суда.
https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html
https://realty.ria.ru/20240425/pribyl-1942254314.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов
"Ъ": у фигурантов дела о хищении у Минобороны конфисковали земельные участки
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ"
.
"По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тысячам мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов", — сообщили в издании.
Отмечается, что ООО "ГК "Пикет" получило от Минобороны два миллиарда рублей. СКР планирует предъявить генеральному директору компании Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой, а также начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко обвинение в отмывании денежных средств.
Всех троих фигурантов арестовали в начале апреля. При этом гендиректор группы компаний "Пикет" Есипов в ходе судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, уголовное дело он считает сфабрикованным, следует из опубликованного текста постановления суда.