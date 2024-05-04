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СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов - РИА Новости, 04.05.2024
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09:09 04.05.2024 (обновлено: 14:16 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/khischenie-1943809262.html
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов
У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:09
2024-05-04T14:16
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ"."По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тысячам мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов", — сообщили в издании.Отмечается, что ООО "ГК "Пикет" получило от Минобороны два миллиарда рублей. СКР планирует предъявить генеральному директору компании Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой, а также начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко обвинение в отмывании денежных средств.Всех троих фигурантов арестовали в начале апреля. При этом гендиректор группы компаний "Пикет" Есипов в ходе судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, уголовное дело он считает сфабрикованным, следует из опубликованного текста постановления суда.
https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html
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москва
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов

"Ъ": у фигурантов дела о хищении у Минобороны конфисковали земельные участки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ".
"По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тысячам мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов", — сообщили в издании.
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Отмечается, что ООО "ГК "Пикет" получило от Минобороны два миллиарда рублей. СКР планирует предъявить генеральному директору компании Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой, а также начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко обвинение в отмывании денежных средств.
Всех троих фигурантов арестовали в начале апреля. При этом гендиректор группы компаний "Пикет" Есипов в ходе судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, уголовное дело он считает сфабрикованным, следует из опубликованного текста постановления суда.
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