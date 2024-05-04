https://ria.ru/20240504/khischenie-1943809262.html

СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов

СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов

У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:09

2024-05-04T09:09

2024-05-04T14:16

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы, пишет газета "Коммерсантъ"."По данным СКР, на средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тысячам мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов", — сообщили в издании.Отмечается, что ООО "ГК "Пикет" получило от Минобороны два миллиарда рублей. СКР планирует предъявить генеральному директору компании Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой, а также начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко обвинение в отмывании денежных средств.Всех троих фигурантов арестовали в начале апреля. При этом гендиректор группы компаний "Пикет" Есипов в ходе судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, уголовное дело он считает сфабрикованным, следует из опубликованного текста постановления суда.

https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html

https://realty.ria.ru/20240425/pribyl-1942254314.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье)