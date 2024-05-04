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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/kharkov-1943850709.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.05.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
Повторные взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:22
2024-05-04T15:22
в мире
харьков
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 14.17 мск, она звучит до сих пор. Ранее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги в Харьковской области. "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, мэр города также подтвердил прилеты, по его данным, "предварительно, удар нанесен по Харькову", сообщил он в соцсети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/granitsy-1943835800.html
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в мире, харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове

"Страна": в Харькове на фоне воздушной тревоги вновь прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 14.17 мск, она звучит до сих пор. Ранее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги в Харьковской области.
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"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В свою очередь, мэр города также подтвердил прилеты, по его данным, "предварительно, удар нанесен по Харькову", сообщил он в соцсети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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