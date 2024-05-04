Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове
"Страна": в Харькове на фоне воздушной тревоги вновь прогремели взрывы
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 14.17 мск, она звучит до сих пор. Ранее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги в Харьковской области.
"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В свою очередь, мэр города также подтвердил прилеты, по его данным, "предварительно, удар нанесен по Харькову", сообщил он в соцсети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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