https://ria.ru/20240504/kharkov-1943850709.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.05.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове

Повторные взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:22

2024-05-04T15:22

2024-05-04T15:22

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харьков

харьковская область

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 14.17 мск, она звучит до сих пор. Ранее в субботу мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне ранее объявленной тревоги в Харьковской области. "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В свою очередь, мэр города также подтвердил прилеты, по его данным, "предварительно, удар нанесен по Харькову", сообщил он в соцсети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240504/granitsy-1943835800.html

https://ria.ru/20231229/kharkov-1918885288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины