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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 04.05.2024 (обновлено: 11:35 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/kharkov-1943817349.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 04.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:24
2024-05-04T11:35
в мире
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — написал он.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 10:00 мск и звучит до сих пор. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сегодня ночью российские военные поразили в городе склад БПЛА и расположение ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240504/dnepropetrovsk-1943802976.html
https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — написал он.
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 10:00 мск и звучит до сих пор.
Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сегодня ночью российские военные поразили в городе склад БПЛА и расположение ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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