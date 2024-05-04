https://ria.ru/20240504/kharkov-1943817349.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 04.05.2024

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:24

2024-05-04T10:24

2024-05-04T11:35

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — написал он.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 10:00 мск и звучит до сих пор. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сегодня ночью российские военные поразили в городе склад БПЛА и расположение ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240504/dnepropetrovsk-1943802976.html

https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, харьковская область