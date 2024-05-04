https://ria.ru/20240504/kharkov-1943817349.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 04.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:24
2024-05-04T10:24
2024-05-04T11:35
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", — написал он.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена в 10:00 мск и звучит до сих пор. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сегодня ночью российские военные поразили в городе склад БПЛА и расположение ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240504/dnepropetrovsk-1943802976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе после воздушной тревоги