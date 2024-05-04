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ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
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18:51 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/khamas-1943882124.html
ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ
ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T18:51
2024-05-04T18:51
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник из движения. "Официальный источник из "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) заявил Синьхуа в субботу, что движение согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", - передает агентство. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
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израиль
рафах (провинция)
египет
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ

Синьхуа: ХАМАС согласится на прекращение огня с Израилем поэтапно

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник из движения.
"Официальный источник из "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) заявил Синьхуа в субботу, что движение согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", - передает агентство.
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Израиль может направить делегацию для переговоров по заложникам, пишут СМИ
1 мая, 01:44
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.
Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.
По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную.
Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".
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