https://ria.ru/20240504/khamas-1943882124.html

ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ

ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2024

ХАМАС может согласиться на прекращение огня с Израилем, пишут СМИ

Палестинское движение ХАМАС согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T18:51

2024-05-04T18:51

2024-05-04T18:51

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", передает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник из движения. "Официальный источник из "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) заявил Синьхуа в субботу, что движение согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", - передает агентство. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году