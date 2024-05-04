https://ria.ru/20240504/ishim-1943799149.html

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово поднялся на 12 сантиметров

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово поднялся на 12 сантиметров - РИА Новости, 04.05.2024

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово поднялся на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 12 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) 4 мая достиг 1163... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:18

2024-05-04T07:18

2024-05-04T07:19

происшествия

тюменская область

ишим (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 12 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) 4 мая достиг 1163 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 163 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1151 сантиметр (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) 4 мая – 1163 сантиметра. В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на пятницу в регионе подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 169 приусадебных участков, 30 участков автодорог. Эвакуированы более 6 500 человек.

https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html

https://ria.ru/20240503/ishim-1943604260.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024