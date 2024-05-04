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В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль" - РИА Новости, 04.05.2024
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10:43 04.05.2024 (обновлено: 11:24 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/iran-1943818672.html
В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"
В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль" - РИА Новости, 04.05.2024
В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан несколько РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:43
2024-05-04T11:24
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан несколько человек, оказывавших содействие террористической группировке "Джейш аль-Адль", совершившей ряд терактов на территории страны, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление штаба "Кудс" КСИР на юго-востоке Ирана. "Сегодня утром в ходе совместной разведывательной... операции с Главным управлением разведки провинции Систан и Белуджистан бойцы штаба "Кудс" при содействии... жителей региона выявили и задержали несколько лиц, занимавшихся снабжением и поддержкой террористической группировки "Джейш аль-Адль", - говорится в сообщении агентства. По информации Mehr, задержанные играли ключевую роль в двух терактах, осуществленных этой террористической группировкой в Систане и Белуджистане: нападениях на полицейский участок у декабре прошлого года и на штаб-квартиру КСИР в апреле текущего года. Задержанные скрывались в религиозной школе в населенном пункте Пашамаг этой провинции. В начале апреля пятнадцать участников признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ночью напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Террористы были ликвидированы в ходе операции сил правопорядка. МИД Пакистана осудил произошедшие тогда "отвратительные и подлые террористические нападения". В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы. В середине декабря минувшего года эта суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которого составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.
https://ria.ru/20240116/iran-1921728890.html
https://ria.ru/20240404/iran-1937726625.html
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в мире, иран, белуджистан, пакистан
В мире, Иран, Белуджистан, Пакистан
В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"

В Иране КСИР задержал несколько человек, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан несколько человек, оказывавших содействие террористической группировке "Джейш аль-Адль", совершившей ряд терактов на территории страны, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление штаба "Кудс" КСИР на юго-востоке Ирана.
"Сегодня утром в ходе совместной разведывательной... операции с Главным управлением разведки провинции Систан и Белуджистан бойцы штаба "Кудс" при содействии... жителей региона выявили и задержали несколько лиц, занимавшихся снабжением и поддержкой террористической группировки "Джейш аль-Адль", - говорится в сообщении агентства.
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По информации Mehr, задержанные играли ключевую роль в двух терактах, осуществленных этой террористической группировкой в Систане и Белуджистане: нападениях на полицейский участок у декабре прошлого года и на штаб-квартиру КСИР в апреле текущего года. Задержанные скрывались в религиозной школе в населенном пункте Пашамаг этой провинции.
В начале апреля пятнадцать участников признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ночью напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Террористы были ликвидированы в ходе операции сил правопорядка. МИД Пакистана осудил произошедшие тогда "отвратительные и подлые террористические нападения".
В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы.
В середине декабря минувшего года эта суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которого составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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