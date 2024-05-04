https://ria.ru/20240504/iran-1943818672.html

В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"

В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль" - РИА Новости, 04.05.2024

В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан несколько РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:43

2024-05-04T10:43

2024-05-04T11:24

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ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан несколько человек, оказывавших содействие террористической группировке "Джейш аль-Адль", совершившей ряд терактов на территории страны, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление штаба "Кудс" КСИР на юго-востоке Ирана. "Сегодня утром в ходе совместной разведывательной... операции с Главным управлением разведки провинции Систан и Белуджистан бойцы штаба "Кудс" при содействии... жителей региона выявили и задержали несколько лиц, занимавшихся снабжением и поддержкой террористической группировки "Джейш аль-Адль", - говорится в сообщении агентства. По информации Mehr, задержанные играли ключевую роль в двух терактах, осуществленных этой террористической группировкой в Систане и Белуджистане: нападениях на полицейский участок у декабре прошлого года и на штаб-квартиру КСИР в апреле текущего года. Задержанные скрывались в религиозной школе в населенном пункте Пашамаг этой провинции. В начале апреля пятнадцать участников признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ночью напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Террористы были ликвидированы в ходе операции сил правопорядка. МИД Пакистана осудил произошедшие тогда "отвратительные и подлые террористические нападения". В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы. В середине декабря минувшего года эта суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которого составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.

https://ria.ru/20240116/iran-1921728890.html

https://ria.ru/20240404/iran-1937726625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, белуджистан, пакистан