В Иране задержали людей, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"
В Иране КСИР задержал несколько человек, помогавших террористам "Джейш аль-Адль"
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в расположенной на юго-востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан несколько человек, оказывавших содействие террористической группировке "Джейш аль-Адль", совершившей ряд терактов на территории страны, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление штаба "Кудс" КСИР на юго-востоке Ирана.
"Сегодня утром в ходе совместной разведывательной... операции с Главным управлением разведки провинции Систан и Белуджистан бойцы штаба "Кудс" при содействии... жителей региона выявили и задержали несколько лиц, занимавшихся снабжением и поддержкой террористической группировки "Джейш аль-Адль", - говорится в сообщении агентства.
По информации Mehr, задержанные играли ключевую роль в двух терактах, осуществленных этой террористической группировкой в Систане и Белуджистане: нападениях на полицейский участок у декабре прошлого года и на штаб-квартиру КСИР в апреле текущего года. Задержанные скрывались в религиозной школе в населенном пункте Пашамаг этой провинции.
В начале апреля пятнадцать участников признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ночью напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Террористы были ликвидированы в ходе операции сил правопорядка. МИД Пакистана осудил произошедшие тогда "отвратительные и подлые террористические нападения".
В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы.
В середине декабря минувшего года эта суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которого составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.
Террористы напали на два полицейских участка в Иране
4 апреля, 00:50