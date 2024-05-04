https://ria.ru/20240504/gumpomosch-1943862994.html
Россия передала Нигеру гуманитарную помощь
Россия передала Нигеру гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.05.2024
Россия передала Нигеру гуманитарную помощь
В Нигер прибыл самолет с гуманитарным грузом из России, сообщили РИА Новости в силовых структурах Нигера. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:33
2024-05-04T16:33
2024-05-04T16:33
нигер
сша
африка
владимир путин
дмитрий песков
мохамед базум
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583774967_1010:0:4651:2048_1920x0_80_0_0_0dd702025fc8f67e80066cc009c5e42e.jpg
НИАМЕЙ, 4 мая – РИА Новости. В Нигер прибыл самолет с гуманитарным грузом из России, сообщили РИА Новости в силовых структурах Нигера. "Сотрудничество Нигера и России идет не только по линии борьбы с терроризмом, но и в гуманитарной сфере. Перед народом Нигера остро стоит вопрос продовольственной безопасности. В то время как другие страны устраивают блокаду нашему государству, от которой страдают простые жители. Россия протянула руку помощи и привезла необходимые продукты. А в это время американцы пакуют свои чемоданы и готовятся покинуть Нигер", - рассказал источник РИА Новости в силовых структурах Нигера. По словам собеседника РИА Новости, Россия доставила большой груз продуктов и предметов первой необходимости. Груз приняли власти Нигера и перегрузили его на свои грузовики. Передача гуманитарной помощи происходила перед стенами военной базы, на которой находятся американские военные. Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. Ранее РИА Новости сообщало, что президент РФ Владимир Путин и председатель Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаман Чиани провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом. При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения Пентагона о том, что силы РФ находятся в Нигере на одной базе с военными США В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу. В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки В Феврале 2024 года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые транзакции, заморозки активов Нигера. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html
https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html
https://ria.ru/20240412/niger-1939481345.html
нигер
сша
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583774967_1465:0:4196:2048_1920x0_80_0_0_164e9a0a61d63e17f58fee519b9cdc61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, сша, африка, владимир путин, дмитрий песков, мохамед базум, в мире, россия
Нигер, США, Африка, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мохамед Базум, В мире, Россия
Россия передала Нигеру гуманитарную помощь
В Нигер прибыл самолет с гумпомощью из России
НИАМЕЙ, 4 мая – РИА Новости. В Нигер прибыл самолет с гуманитарным грузом из России, сообщили РИА Новости в силовых структурах Нигера.
"Сотрудничество Нигера
и России идет не только по линии борьбы с терроризмом, но и в гуманитарной сфере. Перед народом Нигера остро стоит вопрос продовольственной безопасности. В то время как другие страны устраивают блокаду нашему государству, от которой страдают простые жители. Россия протянула руку помощи и привезла необходимые продукты. А в это время американцы пакуют свои чемоданы и готовятся покинуть Нигер", - рассказал источник РИА Новости в силовых структурах Нигера.
По словам собеседника РИА Новости, Россия доставила большой груз продуктов и предметов первой необходимости. Груз приняли власти Нигера и перегрузили его на свои грузовики. Передача гуманитарной помощи происходила перед стенами военной базы, на которой находятся американские военные.
Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.
Ранее РИА Новости сообщало, что президент РФ Владимир Путин
и председатель Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаман Чиани провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом.
При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя сообщения Пентагона о том, что силы РФ находятся в Нигере на одной базе с военными США
В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу.
В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США
в отношении Африки
В Феврале 2024 года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые транзакции, заморозки активов Нигера.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума
. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.