https://ria.ru/20240504/gumpomosch-1943862994.html

Россия передала Нигеру гуманитарную помощь

Россия передала Нигеру гуманитарную помощь - РИА Новости, 04.05.2024

Россия передала Нигеру гуманитарную помощь

В Нигер прибыл самолет с гуманитарным грузом из России, сообщили РИА Новости в силовых структурах Нигера. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:33

2024-05-04T16:33

2024-05-04T16:33

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НИАМЕЙ, 4 мая – РИА Новости. В Нигер прибыл самолет с гуманитарным грузом из России, сообщили РИА Новости в силовых структурах Нигера. "Сотрудничество Нигера и России идет не только по линии борьбы с терроризмом, но и в гуманитарной сфере. Перед народом Нигера остро стоит вопрос продовольственной безопасности. В то время как другие страны устраивают блокаду нашему государству, от которой страдают простые жители. Россия протянула руку помощи и привезла необходимые продукты. А в это время американцы пакуют свои чемоданы и готовятся покинуть Нигер", - рассказал источник РИА Новости в силовых структурах Нигера. По словам собеседника РИА Новости, Россия доставила большой груз продуктов и предметов первой необходимости. Груз приняли власти Нигера и перегрузили его на свои грузовики. Передача гуманитарной помощи происходила перед стенами военной базы, на которой находятся американские военные. Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. Ранее РИА Новости сообщало, что президент РФ Владимир Путин и председатель Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаман Чиани провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом. При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения Пентагона о том, что силы РФ находятся в Нигере на одной базе с военными США В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу. В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки В Феврале 2024 года Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило снять ряд санкций с Нигера, в том числе касающихся закрытия границ, запрета на финансовые транзакции, заморозки активов Нигера. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Чиани. Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html

https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html

https://ria.ru/20240412/niger-1939481345.html

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Варвара Скокшина

нигер, сша, африка, владимир путин, дмитрий песков, мохамед базум, в мире, россия