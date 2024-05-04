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"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины - РИА Новости, 04.05.2024
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13:28 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/granitsy-1943835800.html
"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины
"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины - РИА Новости, 04.05.2024
"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины
Вооруженные силы Украины никогда не вернут стране границы 1991 года, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:28
2024-05-04T13:28
в мире
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олег соскин
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вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины никогда не вернут стране границы 1991 года, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Сегодня Украина не воюет за свои интересы. На сегодняшний день на границы 1991 года она никогда не выйдет. На границы до 24 февраля тоже не выйдет", — указал он.По его словам, жители Украины гибнут в рядах ВСУ ради коррумпированных интересов киевского режима и его западных спонсоров, которые желают использовать страну как оружие против России, наплевав на ее граждан. Он считает, что для Украины наилучшим исходом было бы пойти на перемирие, даже несмотря на невозможность вернуть себе территории, поскольку продолжение конфликта может лишить ее еще больше земель.В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html
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в мире, украина, россия, киев, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, дмитрий песков, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Политика
"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина никогда не вернет себе границы 1991 года

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины никогда не вернут стране границы 1991 года, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
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"Сегодня Украина не воюет за свои интересы. На сегодняшний день на границы 1991 года она никогда не выйдет. На границы до 24 февраля тоже не выйдет", — указал он.
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По его словам, жители Украины гибнут в рядах ВСУ ради коррумпированных интересов киевского режима и его западных спонсоров, которые желают использовать страну как оружие против России, наплевав на ее граждан. Он считает, что для Украины наилучшим исходом было бы пойти на перемирие, даже несмотря на невозможность вернуть себе территории, поскольку продолжение конфликта может лишить ее еще больше земель.
В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
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В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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