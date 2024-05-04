https://ria.ru/20240504/granitsy-1943835800.html

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины - РИА Новости, 04.05.2024

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины

Вооруженные силы Украины никогда не вернут стране границы 1991 года, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:28

2024-05-04T13:28

2024-05-04T13:28

в мире

украина

россия

киев

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины никогда не вернут стране границы 1991 года, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Сегодня Украина не воюет за свои интересы. На сегодняшний день на границы 1991 года она никогда не выйдет. На границы до 24 февраля тоже не выйдет", — указал он.По его словам, жители Украины гибнут в рядах ВСУ ради коррумпированных интересов киевского режима и его западных спонсоров, которые желают использовать страну как оружие против России, наплевав на ее граждан. Он считает, что для Украины наилучшим исходом было бы пойти на перемирие, даже несмотря на невозможность вернуть себе территории, поскольку продолжение конфликта может лишить ее еще больше земель.В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html

https://ria.ru/20240504/vsu-1943821476.html

https://ria.ru/20240504/voyska-1943808099.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, дмитрий песков, политика