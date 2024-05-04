https://ria.ru/20240504/gladkov-1943867658.html
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками - РИА Новости, 04.05.2024
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью двух БПЛА, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:03
2024-05-04T17:03
2024-05-04T17:03
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью двух БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате атаки повреждена линия электропередачи, оперативные и аварийные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938330646.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками
Гладков: белгородское село Муром подверглось атаке с помощью двух БПЛА