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ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/gladkov-1943867658.html
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками - РИА Новости, 04.05.2024
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью двух БПЛА, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:03
2024-05-04T17:03
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью двух БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате атаки повреждена линия электропередачи, оперативные и аварийные службы работают на месте.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками

Гладков: белгородское село Муром подверглось атаке с помощью двух БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью двух БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки повреждена линия электропередачи, оперативные и аварийные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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