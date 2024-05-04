https://ria.ru/20240504/gladkov-1943867658.html

ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками

ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками - РИА Новости, 04.05.2024

ВСУ атаковали белгородское село двумя беспилотниками

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью двух БПЛА, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:03

2024-05-04T17:03

2024-05-04T17:03

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью двух БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате атаки повреждена линия электропередачи, оперативные и аварийные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938330646.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия