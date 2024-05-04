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Странная находка. Что произошло с командой американского корабля-призрака - РИА Новости, 04.05.2024
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08:00 04.05.2024 (обновлено: 08:12 04.05.2024)
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Странная находка. Что произошло с командой американского корабля-призрака
Странная находка. Что произошло с командой американского корабля-призрака - РИА Новости, 04.05.2024
Странная находка. Что произошло с командой американского корабля-призрака
Паруса подняты, ценности и личные вещи экипажа и пассажиров на месте, большие запасы продуктов и вода нетронуты. При этом на борту — ни единого человека. В... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:00
2024-05-04T08:12
гибралтар
генуя
в мире
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Паруса подняты, ценности и личные вещи экипажа и пассажиров на месте, большие запасы продуктов и вода нетронуты. При этом на борту — ни единого человека. В таком виде торговое судно обнаружили в Атлантическом океане. Что случилось с самым известным в мире кораблем-призраком и его экипажем — в материале РИА Новости.Ни живых, ни мертвыхПятого декабря 1872-го канадская бригантина "Деи Грация" находилась примерно в 400 милях к востоку от Азорских островов, когда ее команда заметила другой корабль. Опытным морякам сразу бросились в глаза беспорядочные движения судна и странный набор парусов. На палубе — никого. Капитан "Деи Грации" Дэвид Морхауз отправил к загадочному объекту своих помощников — Оливера Дево и Джона Райта.Те не нашли людей — ни живых, ни мертвых. При этом судно было в хорошем состоянии, хотя и слегка потрепанное. Одни паруса были подняты, другие — свернуты, большая часть такелажа оборвана. Главный люк, ведущий в трюм, надежно закреплен, два других — на носу и корме — открыты, крышки лежали рядом.Уровень воды в трюме не выглядел критическим. Один из насосов был в разобранном виде. Груз — 1700 бочек со спиртом — по большей части уцелел. А запасов воды и еды хватило бы на шесть месяцев.Личные вещи экипажа и пассажиров, в том числе кортик капитана, — на месте. Судя по всему, каюты заливало водой. Однако никаких признаков того, что команда погибла в результате стихийного бедствия или какого-то вооруженного конфликта, не обнаружилось.Последнюю запись в судовом журнале сделали в восемь утра 25 ноября. Там сообщалось, что судно находится недалеко от острова Санта-Мария — примерно в 740 километрах от места, где его обнаружит "Деи Грация".Отсутствовали только спасательный ял, а также навигационные приборы. Судя по всему, люди по какой-то причине в спешке покинули вполне жизнеспособное судно.Дево и Райт прочитали на корме название брошенного корабля — оказалось, оно было хорошо знакомо их капитану Дэвиду Морхаузу."Мария Целеста"Двухмачтовую торговую бригантину "Амазонка" построили в 1861-м в Новой Шотландии (Канада). В основном она курсировала между Вест-Индией и Европой. И очень быстро приобрела дурную славу. В первом же рейсе от болезни скончался капитан. Потом — столкновение в Ла-Манше, "Амазонка" потопила английский бриг. Наконец, во время шторма ее выбросило на берег одного из североамериканских островов.Новые владельцы купили судно за бесценок, серьезно переоборудовали, а также из суеверных соображений дали новое имя, которое войдет в историю, — "Мария Целеста".Капитан и совладелец бригантины, 37-летний Бенджамин Бриггс, подумывал над тем, чтобы завершить морскую карьеру и полностью посвятить себя бизнесу. Этот рейс должен был стать одним из последних: нужно было доставить спирт из Нью-Йорка в Геную. Капитан набрал добротную команду из семи человек, а также взял с собой жену и двухлетнюю дочь. Сына оставил на берегу — тому надо было учиться в школе. Судно вышло в Атлантику 5 ноября 1872-го."Деи Грация" перевозила нефть примерно по тому же маршруту, но покинула американский берег позже — 15 ноября. Судя по всему, Морхауз и Бриггс были лично знакомы и, по неподтвержденным сведениям, даже ужинали вместе накануне отплытия "Марии Целесты".Заговор?Морхауз выделил половину команды — четырех человек, чтобы те привели корабль-призрак в Гибралтар. По законам того времени, за доставку брошенного судна в порт полагалась щедрая награда. Однако британские власти заподозрили сговор с целью наживы и наложили на "Марию Целесту" арест.Сторона обвинения подозревала, что другие совладельцы бригантины специально наняли Морхауза для расправы с Бриггсом и его спутниками. К тому же прокурор отказывался верить, что судно без команды самостоятельно прошло по океану сотни миль. Исследования ветров и морских течений, проведенные уже в XXI веке, показали, что это было возможно.Однако убедительных доказательств в пользу версии о том, что пропажа людей носила криминальный характер, собрать не удалось. К тому же за команду "Деи Грации" вступился американский консул. Так что арест с бригантины сняли. В марте 1873-го команда, набранная в Гибралтаре, отвела "Марию Целесту" в Геную.А Морхаузу со товарищи выплатили награду — 1700 фунтов стерлингов, или около одной пятой общей стоимости корабля и груза. Это в разы меньше, чем рассчитывали получить моряки: видимо, у британских властей все же оставались некоторые сомнения относительно чистоплотности команды "Деи Грации".Пираты или пришельцы?До сих пор неизвестно, что именно случилось с экипажем "Марии Целесты". За полтора века выдвигали множество самых разных идей. Но почти все легко опровергнуть.Так, предполагали нападение пиратов, которые действительно грабили корабли в то время и в том месте. В таком случае непонятно, почему не тронули ценности экипажа. Нет никаких подтверждений и версии о том, что моряки подняли бунт.Конспирологи, разумеется, подозревают проделки пришельцев или морских монстров — например, гигантского кальмара. Некоторые даже связывают загадку "Марии Целесты" с Бермудским треугольником — сторонников этой теории не смущает, что экипаж судна исчез в тысячах миль от знаменитой паранормальной зоны.Наиболее правдоподобная гипотеза опирается на бочки со спиртом. В трюме скапливались алкогольные пары. Малейшая искра — и произойдет взрыв. Причем следов гари не останется. Возможно, команда "Марии Целесты" услышала громкие хлопки, а взрывная волна сорвала крышки с двух люков. Капитан, испугавшись, что корабль взлетит на воздух, приказал срочно эвакуироваться в лодку.Не исключено также, что Бриггс хотел снять людей с опасного судна на время, оставив трюмы проветриваться, — это объясняет, почему два люка были открыты. Однако канат, связывающий лодку с кораблем, оборвался. Поскольку часть парусов была поднята, "Мария Целеста" отправилась в самостоятельное плавание. А перегруженный ял выжить в океане не смог.Как бы то ни было, всей правды человечество, скорее всего, никогда не узнает — море умеет хранить тайны.
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гибралтар, генуя, в мире
Гибралтар, Генуя, В мире

Странная находка. Что произошло с командой американского корабля-призрака

© Фото : предоставлено галереей "Эритаж"Иван Айвазовский. "Шторм на море"
Иван Айвазовский. Шторм на море - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : предоставлено галереей "Эритаж"
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Паруса подняты, ценности и личные вещи экипажа и пассажиров на месте, большие запасы продуктов и вода нетронуты. При этом на борту — ни единого человека. В таком виде торговое судно обнаружили в Атлантическом океане. Что случилось с самым известным в мире кораблем-призраком и его экипажем — в материале РИА Новости.

Ни живых, ни мертвых

Пятого декабря 1872-го канадская бригантина "Деи Грация" находилась примерно в 400 милях к востоку от Азорских островов, когда ее команда заметила другой корабль. Опытным морякам сразу бросились в глаза беспорядочные движения судна и странный набор парусов. На палубе — никого. Капитан "Деи Грации" Дэвид Морхауз отправил к загадочному объекту своих помощников — Оливера Дево и Джона Райта.
Те не нашли людей — ни живых, ни мертвых. При этом судно было в хорошем состоянии, хотя и слегка потрепанное. Одни паруса были подняты, другие — свернуты, большая часть такелажа оборвана. Главный люк, ведущий в трюм, надежно закреплен, два других — на носу и корме — открыты, крышки лежали рядом.
Уровень воды в трюме не выглядел критическим. Один из насосов был в разобранном виде. Груз — 1700 бочек со спиртом — по большей части уцелел. А запасов воды и еды хватило бы на шесть месяцев.
Личные вещи экипажа и пассажиров, в том числе кортик капитана, — на месте. Судя по всему, каюты заливало водой. Однако никаких признаков того, что команда погибла в результате стихийного бедствия или какого-то вооруженного конфликта, не обнаружилось.
© Фото : Российский музей лесаКортик
Кортик лесничего Русской императорской армии, начало XX века - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Российский музей леса
Кортик
Последнюю запись в судовом журнале сделали в восемь утра 25 ноября. Там сообщалось, что судно находится недалеко от острова Санта-Мария — примерно в 740 километрах от места, где его обнаружит "Деи Грация".
Отсутствовали только спасательный ял, а также навигационные приборы. Судя по всему, люди по какой-то причине в спешке покинули вполне жизнеспособное судно.
Дево и Райт прочитали на корме название брошенного корабля — оказалось, оно было хорошо знакомо их капитану Дэвиду Морхаузу.

"Мария Целеста"

Двухмачтовую торговую бригантину "Амазонка" построили в 1861-м в Новой Шотландии (Канада). В основном она курсировала между Вест-Индией и Европой. И очень быстро приобрела дурную славу. В первом же рейсе от болезни скончался капитан. Потом — столкновение в Ла-Манше, "Амазонка" потопила английский бриг. Наконец, во время шторма ее выбросило на берег одного из североамериканских островов.
© Public domainБригантина "Мария Целеста" ("Амазонка") входит в Марсель, ноябрь 1861 года
Бригантина Мария Целеста (Амазонка) входит в Марсель, ноябрь 1861 года
© Public domain
Бригантина "Мария Целеста" ("Амазонка") входит в Марсель, ноябрь 1861 года
Новые владельцы купили судно за бесценок, серьезно переоборудовали, а также из суеверных соображений дали новое имя, которое войдет в историю, — "Мария Целеста".
Капитан и совладелец бригантины, 37-летний Бенджамин Бриггс, подумывал над тем, чтобы завершить морскую карьеру и полностью посвятить себя бизнесу. Этот рейс должен был стать одним из последних: нужно было доставить спирт из Нью-Йорка в Геную. Капитан набрал добротную команду из семи человек, а также взял с собой жену и двухлетнюю дочь. Сына оставил на берегу — тому надо было учиться в школе. Судно вышло в Атлантику 5 ноября 1872-го.
"Деи Грация" перевозила нефть примерно по тому же маршруту, но покинула американский берег позже — 15 ноября. Судя по всему, Морхауз и Бриггс были лично знакомы и, по неподтвержденным сведениям, даже ужинали вместе накануне отплытия "Марии Целесты".
© Public domainРепродукция картины Джорджа Маккорда "Нью-Йоркская гавань", 1909 год
Репродукция картины Джорджа Маккорда Нью-Йоркская гавань, 1909 год
© Public domain
Репродукция картины Джорджа Маккорда "Нью-Йоркская гавань", 1909 год

Заговор?

Морхауз выделил половину команды — четырех человек, чтобы те привели корабль-призрак в Гибралтар. По законам того времени, за доставку брошенного судна в порт полагалась щедрая награда. Однако британские власти заподозрили сговор с целью наживы и наложили на "Марию Целесту" арест.
Сторона обвинения подозревала, что другие совладельцы бригантины специально наняли Морхауза для расправы с Бриггсом и его спутниками. К тому же прокурор отказывался верить, что судно без команды самостоятельно прошло по океану сотни миль. Исследования ветров и морских течений, проведенные уже в XXI веке, показали, что это было возможно.
© Public domainСкала на северном фасаде Гибралтара, 1810 год
Скала на северном фасаде Гибралтара, 1810 год
© Public domain
Скала на северном фасаде Гибралтара, 1810 год
Однако убедительных доказательств в пользу версии о том, что пропажа людей носила криминальный характер, собрать не удалось. К тому же за команду "Деи Грации" вступился американский консул. Так что арест с бригантины сняли. В марте 1873-го команда, набранная в Гибралтаре, отвела "Марию Целесту" в Геную.
А Морхаузу со товарищи выплатили награду — 1700 фунтов стерлингов, или около одной пятой общей стоимости корабля и груза. Это в разы меньше, чем рассчитывали получить моряки: видимо, у британских властей все же оставались некоторые сомнения относительно чистоплотности команды "Деи Грации".

Пираты или пришельцы?

До сих пор неизвестно, что именно случилось с экипажем "Марии Целесты". За полтора века выдвигали множество самых разных идей. Но почти все легко опровергнуть.
Так, предполагали нападение пиратов, которые действительно грабили корабли в то время и в том месте. В таком случае непонятно, почему не тронули ценности экипажа. Нет никаких подтверждений и версии о том, что моряки подняли бунт.
Конспирологи, разумеется, подозревают проделки пришельцев или морских монстров — например, гигантского кальмара. Некоторые даже связывают загадку "Марии Целесты" с Бермудским треугольником — сторонников этой теории не смущает, что экипаж судна исчез в тысячах миль от знаменитой паранормальной зоны.
© РИА Новости / Алексей БогдановскийБочки со спиртом
Критская винодельня - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Бочки со спиртом
Наиболее правдоподобная гипотеза опирается на бочки со спиртом. В трюме скапливались алкогольные пары. Малейшая искра — и произойдет взрыв. Причем следов гари не останется. Возможно, команда "Марии Целесты" услышала громкие хлопки, а взрывная волна сорвала крышки с двух люков. Капитан, испугавшись, что корабль взлетит на воздух, приказал срочно эвакуироваться в лодку.
Не исключено также, что Бриггс хотел снять людей с опасного судна на время, оставив трюмы проветриваться, — это объясняет, почему два люка были открыты. Однако канат, связывающий лодку с кораблем, оборвался. Поскольку часть парусов была поднята, "Мария Целеста" отправилась в самостоятельное плавание. А перегруженный ял выжить в океане не смог.
Как бы то ни было, всей правды человечество, скорее всего, никогда не узнает — море умеет хранить тайны.
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