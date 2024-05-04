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СМИ: немецкая армия получила унизительный удар - РИА Новости, 05.05.2024
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15:40 04.05.2024 (обновлено: 00:38 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/germaniya-1943852887.html
СМИ: немецкая армия получила унизительный удар
СМИ: немецкая армия получила унизительный удар - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: немецкая армия получила унизительный удар
В бундесвере произошла утечка записей секретных видеосовещаний, что стало унизительным провалом для немецкого командования, пишет британская Express. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T15:40
2024-05-05T00:38
в мире
германия
россия
украина
маргарита симоньян
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В бундесвере произошла утечка записей секретных видеосовещаний, что стало унизительным провалом для немецкого командования, пишет британская Express.&quot;Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в Сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру&quot;, — говорится в статье.По информации СМИ, бреши в безопасности закрыли только в пятницу вечером. Как уточняет немецкое издание Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе и их мог найти каждый.Ранее газета Zeit провела исследование и выяснила, что утечка была серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи были классифицированы как совершенно секретные.Это не первый случай утечки важной информации из Министерства обороны Германии. Так, 1 марта главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
https://ria.ru/20240320/germaniya-1934508616.html
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в мире, германия, россия, украина, маргарита симоньян, дмитрий песков
В мире, Германия, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков
СМИ: немецкая армия получила унизительный удар

Express: утечка секретных видеозаписей стала унижением для немецкой армии

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В бундесвере произошла утечка записей секретных видеосовещаний, что стало унизительным провалом для немецкого командования, пишет британская Express.
«

"Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в Сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", — говорится в статье.

По информации СМИ, бреши в безопасности закрыли только в пятницу вечером. Как уточняет немецкое издание Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе и их мог найти каждый.
Ранее газета Zeit провела исследование и выяснила, что утечка была серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи были классифицированы как совершенно секретные.
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Это не первый случай утечки важной информации из Министерства обороны Германии. Так, 1 марта главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
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