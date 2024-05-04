СМИ: немецкая армия получила унизительный удар
Express: утечка секретных видеозаписей стала унижением для немецкой армии
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В бундесвере произошла утечка записей секретных видеосовещаний, что стало унизительным провалом для немецкого командования, пишет британская Express.
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"Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в Сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", — говорится в статье.
По информации СМИ, бреши в безопасности закрыли только в пятницу вечером. Как уточняет немецкое издание Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе и их мог найти каждый.
Ранее газета Zeit провела исследование и выяснила, что утечка была серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи были классифицированы как совершенно секретные.
Это не первый случай утечки важной информации из Министерства обороны Германии. Так, 1 марта главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.