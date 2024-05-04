https://ria.ru/20240504/germaniya-1943852887.html

СМИ: немецкая армия получила унизительный удар

СМИ: немецкая армия получила унизительный удар - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: немецкая армия получила унизительный удар

В бундесвере произошла утечка записей секретных видеосовещаний, что стало унизительным провалом для немецкого командования, пишет британская Express. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-04T15:40

2024-05-04T15:40

2024-05-05T00:38

в мире

германия

россия

украина

маргарита симоньян

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В бундесвере произошла утечка записей секретных видеосовещаний, что стало унизительным провалом для немецкого командования, пишет британская Express."Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в Сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", — говорится в статье.По информации СМИ, бреши в безопасности закрыли только в пятницу вечером. Как уточняет немецкое издание Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев оставались в открытом доступе и их мог найти каждый.Ранее газета Zeit провела исследование и выяснила, что утечка была серьезной, поскольку некоторые онлайн-встречи были классифицированы как совершенно секретные.Это не первый случай утечки важной информации из Министерства обороны Германии. Так, 1 марта главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.

https://ria.ru/20240320/germaniya-1934508616.html

https://ria.ru/20240307/siyyarto-1931614443.html

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в мире, германия, россия, украина, маргарита симоньян, дмитрий песков