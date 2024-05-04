https://ria.ru/20240504/germaniya-1943832774.html

Глава ХДС не исключил досрочных выборов в Германии

Глава ХДС не исключил досрочных выборов в Германии - РИА Новости, 04.05.2024

Глава ХДС не исключил досрочных выборов в Германии

Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), в интервью изданию Tagesspiegel не исключил проведение... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:00

2024-05-04T13:00

2024-05-04T13:00

в мире

германия

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), в интервью изданию Tagesspiegel не исключил проведение досрочных выборов в стране. "Досрочные выборы, учитывая состояние федерального правительства, не исключены", - сказал Мерц. Мерц также подчеркнул, что временами его партия оказывается так же сильна, как все три партии правящей коалиции, взятые вместе. "Несмотря на хаос в светофоре (разговорное название правящей коалиции - ред.), мы не достигаем 50% (одобрения согласно опросам - ред.). Однако можно увидеть, как далеко мы продвинулись после поражения на выборах", - заявил политик. В декабре Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывали и другие оппозиционные силы, например, правая партия "Альтернатива для Германии". Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что свыше трети жителей Германии выступают за досрочные выборы в стране и лишь каждый пятый высказался за то, чтобы правительство канцлера Олафа Шольца продолжило свою работу.

https://ria.ru/20231004/fiasko-1900317480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс