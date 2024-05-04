Глава ХДС не исключил досрочных выборов в Германии
Глава немецкой партии ХДС Мерц не исключил проведение досрочных выборов
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), в интервью изданию Tagesspiegel не исключил проведение досрочных выборов в стране.
"Досрочные выборы, учитывая состояние федерального правительства, не исключены", - сказал Мерц.
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Мерц также подчеркнул, что временами его партия оказывается так же сильна, как все три партии правящей коалиции, взятые вместе.
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"Несмотря на хаос в светофоре (разговорное название правящей коалиции - ред.), мы не достигаем 50% (одобрения согласно опросам - ред.). Однако можно увидеть, как далеко мы продвинулись после поражения на выборах", - заявил политик.
В декабре Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывали и другие оппозиционные силы, например, правая партия "Альтернатива для Германии".
Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что свыше трети жителей Германии выступают за досрочные выборы в стране и лишь каждый пятый высказался за то, чтобы правительство канцлера Олафа Шольца продолжило свою работу.
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