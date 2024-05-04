https://ria.ru/20240504/gaiti-1943792402.html

В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ

В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024

В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ

Проливные дожди на севере Гаити, которые продолжаются несколько дней, вызвали оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, пишет газета Le... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T03:48

2024-05-04T03:48

2024-05-04T03:48

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Проливные дожди на севере Гаити, которые продолжаются несколько дней, вызвали оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, пишет газета Le Nouvelliste. "Одиннадцать человек погибли в Лабори, Барьер-Бутей (южный пригород Кап-Аитьена), где обрушился дом под проливным дождем, который лил в городе уже несколько дней. Рухнувшее здание разрушило еще два дома под ним, в результате чего погибли 11 человек", - сообщается в материале на сайте газеты со ссылкой на муниципальные власти. Еще один человек погиб в результате другого оползня, который произошел в районе Риваль. Отряды спасателей и пожарных, а также местные добровольцы разбирают завалы в поиске пострадавших.

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

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