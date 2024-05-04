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В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
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03:48 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/gaiti-1943792402.html
В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ
В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ
Проливные дожди на севере Гаити, которые продолжаются несколько дней, вызвали оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, пишет газета Le... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T03:48
2024-05-04T03:48
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Проливные дожди на севере Гаити, которые продолжаются несколько дней, вызвали оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, пишет газета Le Nouvelliste. "Одиннадцать человек погибли в Лабори, Барьер-Бутей (южный пригород Кап-Аитьена), где обрушился дом под проливным дождем, который лил в городе уже несколько дней. Рухнувшее здание разрушило еще два дома под ним, в результате чего погибли 11 человек", - сообщается в материале на сайте газеты со ссылкой на муниципальные власти. Еще один человек погиб в результате другого оползня, который произошел в районе Риваль. Отряды спасателей и пожарных, а также местные добровольцы разбирают завалы в поиске пострадавших.
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в мире, гаити
В мире, Гаити
В результате оползней на севере Гаити погибли 12 человек, сообщили СМИ

Le Nouvelliste: дожди на севере Гаити вызвали оползни, погибли 12 человек

© AP Photo / Matias DelacroixГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Гаити. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Проливные дожди на севере Гаити, которые продолжаются несколько дней, вызвали оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек, пишет газета Le Nouvelliste.
«
"Одиннадцать человек погибли в Лабори, Барьер-Бутей (южный пригород Кап-Аитьена), где обрушился дом под проливным дождем, который лил в городе уже несколько дней. Рухнувшее здание разрушило еще два дома под ним, в результате чего погибли 11 человек", - сообщается в материале на сайте газеты со ссылкой на муниципальные власти.
Еще один человек погиб в результате другого оползня, который произошел в районе Риваль.
Отряды спасателей и пожарных, а также местные добровольцы разбирают завалы в поиске пострадавших.
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