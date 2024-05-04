https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип

Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип - РИА Новости, 04.05.2024

Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип

Выражение "кругом 16" заиграло новыми смыслами. Выяснилось (как всегда, неожиданно и, как обычно, в самый последний момент), что никакие F-16 не то что не... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:00

2024-05-04T08:10

аналитика

f-16

украина

киев

париж

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Выражение "кругом 16" заиграло новыми смыслами. Выяснилось (как всегда, неожиданно и, как обычно, в самый последний момент), что никакие F-16 не то что не изменят сегодня в зоне СВО ничего — старые "Соколы" (F — сокращение от falcon, то есть "сокол" на русском) могут попасть в такой авиационный замес, что потеряют не просто несколько перьев, а в принципе всю тушку разом.Издание The Business Insider пишет со слов экспертов и самих военных летчиков, вышедших в отставку, что F-16 "предстоит самое сложное сражение в истории существования этого истребителя".Вообще, тон самой заметки доставляет, что называется, не по-детски. Все экспертное и профессиональное сообщество из тех, кто был опрошен, озабочено исключительно судьбой F-16 в небе над Донбассом, нежели судьбой тех украинцев, что будут эти самые "Соколы" пилотировать.Если на линии боевого столкновения наши противники теряют сухопутную технику, то это худо-бедно еще как-то можно пережить. А вот битва в воздухе с регулярным ощипыванием F-16 поставит крест — большой и жирный — на впечатлении от западного, в частности американского, ВПК.Французы, которых мы вполне справедливо считаем людьми недалекими и без фантазии, оказались в данном случае прозорливее своих вашингтонских сюзеренов. Париж отправил Киеву колесные танки, которые по-любому собирался утилизировать как морально и технологически устаревшие, но денег на это сам тратить не мог и не хотел.Поэтому на тебе, убоже, что мне негоже.Под видом поддержки, но с целью чисто сэкономить. Так и получилось. Колесные танки расщелканы, САУ, названные "Цезарь", щелкаются исправно и регулярно русскими беспилотниками. Выставка ободранных натовских трофеев на Поклонной горе тому главный аргумент.А вот "Рафалей", новехоньких красавцев, которым русские воздушные асы передают привет, помахивая крыльями МиГ-29, например, Париж украинцам не дает, даже если те и сильно попросят.Самим нужнее — это раз, и сбитый "Рафаль" (иначе "Шквал") — удар по возможным будущим крупным контрактам. Это два.Технику такого уровня не отдают на утилизацию, выдавая это за "подарок" и "поддержку демократии", а продают за пару с лишним сотен миллионов евро за штучку."Соколов" Украине передать должны Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Там же, судя по всему, готовят и летный состав вэсэушников.Но если один раз "кругом 16", то это практически диагноз. С F-16 должен тащиться обоз со всей ремонтной базой и, самое главное, с наземными службами. Что организовать сложно, дорого и в нынешних условиях практически невозможно.Второе — те самые, кто кричали, что они "поделятся с Киевом последним, чтобы не дать России победить", внезапно обнаружили, что наша система ПВО — как наземная, так и та, что установлена на самих боевых самолетах, — способна зафиксировать не только уже летящий, то есть находящийся в воздухе истребитель F-16, но и тот, что только готовится подняться."У русских есть такие ракеты класса "земля — земля", как и "земля — воздух", которые могут легко сбить F-16, даже не вступая с этими истребителями в непосредственное боестолкновение".Ну а там и Су-35, как и МиГ-31К (с "Кинжалами"), в случае чего подставят крыло в нужный момент.И старому, суперстарому "Соколу" в этой ситуации просто не выжить.Вообще, удивительное, конечно, рядом. Нам столько десятилетий подряд в некоторых специфических изданиях втирали, что "западный ВПК — это просто что-то страшно могущественное, а еще честное, чистое и абсолютно непобедимое".СВО и то, что происходит на ЛБС (Украина, как сообщают независимые источники, потеряла без малого 90 боевых самолетов из имевшихся на вооружении примерно 130 единиц), внесли ясность в этот полыхающий для многих вопрос.Реальность оказалась строго противоположного содержания: сегодня российское превосходство в воздухе, в наличии ПВО, в координации действий никакие старенькие и порядком пощипанные F-16 поколебать не то что не смогут. Они будут уничтожены при малейших попытках хоть как-то повлиять на ситуацию.С другой стороны, западники, как обычно, сэкономят на утилизации.Что до жизней украинцев, то тем, кто решил повоевать с нами, наняв киевского субподрядчика, на это просто наплевать. Эти потери в расчет не принимались, не принимаются и приниматься не будут.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943278874.html

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943312888.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html

https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html

https://ria.ru/20240420/samolet-1941283045.html

https://ria.ru/20240426/f-16-1942572070.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, f-16, украина, киев, париж