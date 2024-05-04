https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html

Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов

Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов - РИА Новости, 04.05.2024

Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов

Спасатели нашли двух москвичей, потерявшихся на Эльбрусе, сообщило МЧС. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:51

2024-05-04T19:51

2024-05-04T20:19

хорошие новости

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спасатели нашли двух москвичей, потерявшихся на Эльбрусе, сообщило МЧС."Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра "Лидер" МЧС России спустили мужчин на высоту 3800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ведомство уточнило, что туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС.Ранее Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщало, что спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе.

https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество