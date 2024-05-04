https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html
Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов
Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов - РИА Новости, 04.05.2024
Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов
Спасатели нашли двух москвичей, потерявшихся на Эльбрусе, сообщило МЧС. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:51
2024-05-04T19:51
2024-05-04T20:19
хорошие новости
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спасатели нашли двух москвичей, потерявшихся на Эльбрусе, сообщило МЧС."Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра "Лидер" МЧС России спустили мужчин на высоту 3800 метров к палаточному лагерю. От медпомощи они отказались", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ведомство уточнило, что туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС.Ранее Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщало, что спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы, которые потерялись на Эльбрусе.
https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Хорошие новости, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов
Спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов и спустили их к лагерю