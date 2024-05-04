https://ria.ru/20240504/donory-1943803403.html

Названы самые щедрые "доноры" для бюджета Евросоюза

Названы самые щедрые "доноры" для бюджета Евросоюза - РИА Новости, 04.05.2024

Названы самые щедрые "доноры" для бюджета Евросоюза

Прямые вложения всего одиннадцати стран Евросоюза обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала века: основными "донорами" стали Германия, Франция и... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:16

2024-05-04T08:16

2024-05-04T08:16

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франция

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прямые вложения всего одиннадцати стран Евросоюза обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала века: основными "донорами" стали Германия, Франция и Италия, подсчитало РИА Новости на основе открытых статданных. Согласно расчетам, доходы бюджета ЕС с 2000 года составили 3,13 триллиона евро. Большая часть этой суммы - прямые взносы стран-участниц (2,67 триллиона евро). Из них 88% приходится всего на 11 стран, а от всех доходов бюджета это 75%, или три четверти. Еще 459,5 миллиарда евро поступили в бюджет не напрямую от стран-участниц. Так, например, при объеме бюджета ЕС на 2024 год в 143 миллиарда евро на прямое участие стран пришлось 137 миллиардов - то есть почти 96% этой суммы. Основной вклад внесли всё те же Германия (30,3 миллиарда евро), Франция (23,5 миллиарда евро) и Италия (17,3 миллиарда евро). Они же стали и самыми щедрыми "донорами" за весь исследуемый период, начиная с 2000 года. Так, Германии за участие в Евросоюзе пришлось заплатить суммарно 569,1 миллиарда евро, Франции - 471,2 миллиарда евро, а Италии - 351,8 миллиарда евро. Вместе еще с восемью странами они обеспечили три четверти доходов бюджета союза. На четвертом месте по объему денежных вливаний расположилась покинувшая Евросоюз в 2020 году Великобритания (238,7 миллиарда евро), а на пятом - Испания (235,1 миллиарда евро). Вдвое меньше оказались вложения Нидерландов (121,4 миллиарда евро), Бельгия "разорилась" на 90,9 миллиарда евро, Польша - на 81,6 миллиарда евро. Еще 74,4 миллиарда евро отдала Швеция, а Австрия - 64,1 миллиарда евро. Минимальными среди одиннадцати крупнейших "инвесторов" оказались вложения Дании - с 2000 по 2024 годы страна направила в экономику союза 54,6 миллиарда евро. По состоянию на май 2024 года в состав объединения входят 27 государств.

https://ria.ru/20240416/aktivy-1940245519.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

германия

франция

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, франция, италия, евросоюз, в мире