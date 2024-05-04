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В Донецке появился мурал в честь десятилетия ДНР - РИА Новости, 04.05.2024
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16:20 04.05.2024 (обновлено: 16:21 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/donetsk-1943861345.html
В Донецке появился мурал в честь десятилетия ДНР
В Донецке появился мурал в честь десятилетия ДНР - РИА Новости, 04.05.2024
В Донецке появился мурал в честь десятилетия ДНР
Создание нового мурала к предстоящему дню десятилетия ДНР завершили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:20
2024-05-04T16:21
донецкая народная республика
россия
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кирилл макаров
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Создание нового мурала к предстоящему дню десятилетия ДНР завершили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Для жителей и гостей подарят вот такой вот символический мурал, на котором изображена девушка, олицетворяющая Россию, которая в свою очередь обнимает ополченца, военнослужащего, в лице донецкого региона", - рассказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Новый мурал можно увидеть на здании по улице Постышева, недалеко от торгового центра Green Plaza. Один из авторов произведения, художник Владислав Степной отмечает, что на всю работу ушло около 10 дней, а эскиз рисунка разработан на основе классической техники живописи. "Эскиз разработан на основе классической техники живописи, и в разработке эскиза использована техника композиции золотого сечения. Работу мы проводили около десяти дней. Нашей команде очень хотелось бы, чтобы этот мурал выглядел впечатляющим, потому что мы очень любим свой город, очень ответственно относимся к своей работе и уважаем ее", - отметил Степной.Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
https://ria.ru/20231202/mural-1913357462.html
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донецкая народная республика, россия, донбасс, кирилл макаров, общество, донецк
Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Кирилл Макаров, Общество, Донецк
В Донецке появился мурал в честь десятилетия ДНР

В Донецке завершили создание нового мурала к дню десятилетия ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМурал "Встреча", созданный к 10-летию ДНР. Автор и главный художник – Владислав Степной
Мурал Встреча, созданный к 10-летию ДНР. Автор и главный художник – Владислав Степной - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Мурал "Встреча", созданный к 10-летию ДНР. Автор и главный художник – Владислав Степной
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Создание нового мурала к предстоящему дню десятилетия ДНР завершили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Для жителей и гостей подарят вот такой вот символический мурал, на котором изображена девушка, олицетворяющая Россию, которая в свою очередь обнимает ополченца, военнослужащего, в лице донецкого региона", - рассказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМурал "Встреча", созданный к 10-летию ДНР.
Мурал Встреча, созданный к 10-летию ДНР. - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Мурал "Встреча", созданный к 10-летию ДНР.
Новый мурал можно увидеть на здании по улице Постышева, недалеко от торгового центра Green Plaza.
Один из авторов произведения, художник Владислав Степной отмечает, что на всю работу ушло около 10 дней, а эскиз рисунка разработан на основе классической техники живописи.
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В Донецке завершили создание мурала к 85-летию песни "Катюша"
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"Эскиз разработан на основе классической техники живописи, и в разработке эскиза использована техника композиции золотого сечения. Работу мы проводили около десяти дней. Нашей команде очень хотелось бы, чтобы этот мурал выглядел впечатляющим, потому что мы очень любим свой город, очень ответственно относимся к своей работе и уважаем ее", - отметил Степной.
Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассКирилл МакаровОбществоДонецк
 
 
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