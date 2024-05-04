https://ria.ru/20240504/donetsk-1943797495.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 04.05.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T06:53

2024-05-04T06:53

2024-05-04T06:53

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города один из вражеских снарядов попал в кровлю многоквартирного жилого дома по улице Архитекторов. Пострадала супружеская пара – мужчина 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. В пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в 23.10 мск украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

https://ria.ru/20240407/donetsk-1938341253.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк