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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/donetsk-1943797495.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 04.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T06:53
2024-05-04T06:53
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города один из вражеских снарядов попал в кровлю многоквартирного жилого дома по улице Архитекторов. Пострадала супружеская пара – мужчина 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. В пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в 23.10 мск украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
https://ria.ru/20240407/donetsk-1938341253.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города один из вражеских снарядов попал в кровлю многоквартирного жилого дома по улице Архитекторов. Пострадала супружеская пара – мужчина 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ
7 апреля, 08:56
В пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в 23.10 мск украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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