https://ria.ru/20240504/dnepropetrovsk-1943802976.html
В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 04.05.2024
В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:11
2024-05-04T08:11
2024-05-04T08:11
в мире
днепропетровская область
украина
павлоградский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "Этой ночью в Павлоградском районе не обошлось без разрушений. Поврежден объект критической инфраструктуры", - написал Лысак. По его данным, также взрывы в ночь на субботу прогремели "в райцентре" и Марганецкой общине Никопольского района области, где поражены "объекты критической инфраструктуры", одно из коммунальных предприятий и линия электропередачи.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, павлоградский район
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В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Днепропетровской области взрывы повредили объекты критической инфраструктуры