https://ria.ru/20240504/dnepropetrovsk-1943802976.html

В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 04.05.2024

В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:11

2024-05-04T08:11

2024-05-04T08:11

в мире

днепропетровская область

украина

павлоградский район

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены взрывами в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. "Этой ночью в Павлоградском районе не обошлось без разрушений. Поврежден объект критической инфраструктуры", - написал Лысак. По его данным, также взрывы в ночь на субботу прогремели "в райцентре" и Марганецкой общине Никопольского района области, где поражены "объекты критической инфраструктуры", одно из коммунальных предприятий и линия электропередачи.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html

днепропетровская область

украина

павлоградский район

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Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, украина, павлоградский район