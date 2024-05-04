https://ria.ru/20240504/delegatsiya-1943813745.html

Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме

Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 04.05.2024

Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщили журналистам в фонде. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:48

2024-05-04T09:48

2024-05-04T09:48

религия

иерусалим

россия

москва

иисус христос

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155311/27/1553112761_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_1c330b7053ce64d25e90bd4ffcde2252.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщили журналистам в фонде. Накануне делегация фонда встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию. Ожидается, что Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в ночь на 5 мая – на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя. Кроме того, лампады, зажженные от него, будут переданы в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. В московском аэропорте "Внуково 3" огонь также будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России. Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова (также – храма Гроба Господня) в Иерусалиме проведут три российских телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1". Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20240504/kulich-1943797213.html

иерусалим

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иерусалим, россия, москва, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, пасха