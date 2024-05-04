Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме
Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХрам Гроба Господня перед схождением Благодатного огня
Храм Гроба Господня перед схождением Благодатного огня. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщили журналистам в фонде.
Накануне делегация фонда встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию. Ожидается, что Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в ночь на 5 мая – на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя. Кроме того, лампады, зажженные от него, будут переданы в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. В московском аэропорте "Внуково 3" огонь также будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.
Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова (также – храма Гроба Господня) в Иерусалиме проведут три российских телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
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