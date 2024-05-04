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Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма - РИА Новости, 04.05.2024
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Туризм
 
10:53 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/chernyshenko-1943819563.html
Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма
Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма - РИА Новости, 04.05.2024
Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма
Новые научно-популярные маршруты появились в четырех регионах России: Москве, Ленинградской области, Татарстане, Карачаево-Черкессии, а всего в научное... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:53
2024-05-04T10:53
туризм
россия
москва
ленинградская область
владимир путин
дмитрий чернышенко
казанский (приволжский) федеральный университет
туризм
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новые научно-популярные маршруты появились в четырех регионах России: Москве, Ленинградской области, Татарстане, Карачаево-Черкессии, а всего в научное путешествие можно отправиться по 60 маршрутам в 19 регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Программа научно-популярного туризма разработана по поручению президента Владимира Путина и входит в одноименную инициативу Десятилетия науки и технологий. Она позволяет путешественникам посетить значимые объекты науки, действующие в том числе в рамках национального проекта "Наука и университеты", - отметил Чернышенко. По его словам, в течение майских праздников для поездок стали доступны еще 10 новых маршрутов. "В Москве программа научно-популярного туризма уже действовала ранее, эти туры только расширили предложение. Для Ленинградской области, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики опыт станет новым – они впервые присоединились к программе", - сказал Чернышенко. По его словам, всего теперь можно отправиться в путешествие по 60 маршрутам в 19 субъектах РФ. Новые маршруты позволяют увидеть крупные научные объекты - оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600, посетить Астрономическую обсерваторию имени Энгельгардта КФУ, Иннополис, технопарки, университеты и многое другое.
https://ria.ru/20240427/puteshestviya-1942498096.html
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россия, москва, ленинградская область, владимир путин, дмитрий чернышенко, казанский (приволжский) федеральный университет, туризм
Туризм, Россия, Москва, Ленинградская область, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Туризм
Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма

Чернышенко: в России появились маршруты научно-популярного туризма

© iStock.com / blackredУченый работает с пробирками в лаборатории
Ученый работает с пробирками в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© iStock.com / blackred
Ученый работает с пробирками в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новые научно-популярные маршруты появились в четырех регионах России: Москве, Ленинградской области, Татарстане, Карачаево-Черкессии, а всего в научное путешествие можно отправиться по 60 маршрутам в 19 регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Программа научно-популярного туризма разработана по поручению президента Владимира Путина и входит в одноименную инициативу Десятилетия науки и технологий. Она позволяет путешественникам посетить значимые объекты науки, действующие в том числе в рамках национального проекта "Наука и университеты", - отметил Чернышенко.
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По его словам, в течение майских праздников для поездок стали доступны еще 10 новых маршрутов.
«
"В Москве программа научно-популярного туризма уже действовала ранее, эти туры только расширили предложение. Для Ленинградской области, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики опыт станет новым – они впервые присоединились к программе", - сказал Чернышенко.
По его словам, всего теперь можно отправиться в путешествие по 60 маршрутам в 19 субъектах РФ.
Новые маршруты позволяют увидеть крупные научные объекты - оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600, посетить Астрономическую обсерваторию имени Энгельгардта КФУ, Иннополис, технопарки, университеты и многое другое.
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ТуризмРоссияМоскваЛенинградская областьВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоКазанский (Приволжский) федеральный университетТуризм
 
 
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