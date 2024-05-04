https://ria.ru/20240504/chernyshenko-1943819563.html

Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма

Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма - РИА Новости, 04.05.2024

Чернышенко рассказал о развитии научно-популярного туризма

Новые научно-популярные маршруты появились в четырех регионах России: Москве, Ленинградской области, Татарстане, Карачаево-Черкессии, а всего в научное... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:53

2024-05-04T10:53

2024-05-04T10:53

туризм

россия

москва

ленинградская область

владимир путин

дмитрий чернышенко

казанский (приволжский) федеральный университет

туризм

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новые научно-популярные маршруты появились в четырех регионах России: Москве, Ленинградской области, Татарстане, Карачаево-Черкессии, а всего в научное путешествие можно отправиться по 60 маршрутам в 19 регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Программа научно-популярного туризма разработана по поручению президента Владимира Путина и входит в одноименную инициативу Десятилетия науки и технологий. Она позволяет путешественникам посетить значимые объекты науки, действующие в том числе в рамках национального проекта "Наука и университеты", - отметил Чернышенко. По его словам, в течение майских праздников для поездок стали доступны еще 10 новых маршрутов. "В Москве программа научно-популярного туризма уже действовала ранее, эти туры только расширили предложение. Для Ленинградской области, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики опыт станет новым – они впервые присоединились к программе", - сказал Чернышенко. По его словам, всего теперь можно отправиться в путешествие по 60 маршрутам в 19 субъектах РФ. Новые маршруты позволяют увидеть крупные научные объекты - оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600, посетить Астрономическую обсерваторию имени Энгельгардта КФУ, Иннополис, технопарки, университеты и многое другое.

https://ria.ru/20240427/puteshestviya-1942498096.html

https://ria.ru/20240501/nauka-1943289237.html

россия

москва

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, ленинградская область, владимир путин, дмитрий чернышенко, казанский (приволжский) федеральный университет, туризм