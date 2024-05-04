https://ria.ru/20240504/budka-1943792775.html
В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой
В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой - РИА Новости, 04.05.2024
В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Ессентуках, где мужчина поджег будку с собакой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T04:14
2024-05-04T04:14
2024-05-04T04:14
происшествия
россия
ессентуки
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Ессентуках, где мужчина поджег будку с собакой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Информация о том, что мужчина поджег будку, в которой находилась собака, появилась накануне в сети Интернет", - написала Волк в своем Telegram-канале. На кадрах в Telegram-канале, на который ссылается Волк, можно увидеть, предположительно, стерилизованную собаку (у животного в ухе соответствующая бирка) с сильными ожогами головы и бедра. Как утверждает автор канала, подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы. Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемый установлен и доставлен в отделение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В свою очередь мэр Ессентуков Владимир Крутников рассказал в Telegram-канале, что подозреваемый вину не отрицает. "За каждый поступок надо отвечать", - резюмировал мэр.
https://ria.ru/20240503/arest-1943742070.html
https://ria.ru/20240119/ubiystvo-1922247256.html
россия
ессентуки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ессентуки, ирина волк
Происшествия, Россия, Ессентуки, Ирина Волк
В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой
В Ессентуках возбудили дело о живодерстве из-за поджога будки с собакой
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Ессентуках, где мужчина поджег будку с собакой, сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Информация о том, что мужчина поджег будку, в которой находилась собака, появилась накануне в сети Интернет", - написала Волк в своем Telegram-канале.
На кадрах в Telegram-канале, на который ссылается Волк, можно увидеть, предположительно, стерилизованную собаку (у животного в ухе соответствующая бирка) с сильными ожогами головы и бедра. Как утверждает автор канала, подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы.
Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемый установлен и доставлен в отделение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В свою очередь мэр Ессентуков Владимир Крутников рассказал в Telegram-канале, что подозреваемый вину не отрицает.
"За каждый поступок надо отвечать", - резюмировал мэр.