https://ria.ru/20240504/budka-1943792775.html

В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой

В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой - РИА Новости, 04.05.2024

В Ессентуках возбудили дело после того, как мужчина поджег будку с собакой

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Ессентуках, где мужчина поджег будку с собакой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T04:14

2024-05-04T04:14

2024-05-04T04:14

происшествия

россия

ессентуки

ирина волк

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Ессентуках, где мужчина поджег будку с собакой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В ОМВД России по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Информация о том, что мужчина поджег будку, в которой находилась собака, появилась накануне в сети Интернет", - написала Волк в своем Telegram-канале. На кадрах в Telegram-канале, на который ссылается Волк, можно увидеть, предположительно, стерилизованную собаку (у животного в ухе соответствующая бирка) с сильными ожогами головы и бедра. Как утверждает автор канала, подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы. Как отметила официальный представитель МВД РФ, подозреваемый установлен и доставлен в отделение, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В свою очередь мэр Ессентуков Владимир Крутников рассказал в Telegram-канале, что подозреваемый вину не отрицает. "За каждый поступок надо отвечать", - резюмировал мэр.

https://ria.ru/20240503/arest-1943742070.html

https://ria.ru/20240119/ubiystvo-1922247256.html

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происшествия, россия, ессентуки, ирина волк