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Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
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06:30 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/braziliya-1943796887.html
Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ
Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024
Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ
Число погибших в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 39, еще 68 пропали без вести, сообщает портал G1. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T06:30
2024-05-04T06:30
в мире
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
уругвай
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 39, еще 68 пропали без вести, сообщает портал G1. Ранее издание Metropoles сообщало о 29 погибших и 60 пропавших без вести. "Правительство Риу-Гранди-ду-Сул подтвердило, что 39 человек погибли, 68 пропали без вести и 74 пострадали из-за штормов", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, 32 тысячи человек остались без крова. В общей сложности к настоящему моменту пострадали 265 муниципалитетов штата Риу-Гранди-ду-Сул. Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.
https://ria.ru/20240115/navodneniya-1921340075.html
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
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в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, уругвай, луис инасиу лула да силва
В мире, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Бразилия, Уругвай, Луис Инасиу Лула да Силва
Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ

G1: число погибших в результате наводнений на юге Бразилии возросло до 39

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на вечерний пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро
Вид на вечерний пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на вечерний пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 39, еще 68 пропали без вести, сообщает портал G1.
Ранее издание Metropoles сообщало о 29 погибших и 60 пропавших без вести.
"Правительство Риу-Гранди-ду-Сул подтвердило, что 39 человек погибли, 68 пропали без вести и 74 пострадали из-за штормов", - говорится в сообщении портала.
Как отмечается, 32 тысячи человек остались без крова. В общей сложности к настоящему моменту пострадали 265 муниципалитетов штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.
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В миреРиу-Гранди-ду-Сул (штат)БразилияУругвайЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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