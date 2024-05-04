https://ria.ru/20240504/braziliya-1943796887.html

Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ

Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2024

Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39, сообщили СМИ

Число погибших в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 39, еще 68 пропали без вести, сообщает портал G1. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T06:30

2024-05-04T06:30

2024-05-04T06:30

в мире

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

уругвай

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839132879_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4559b40b1c5295b28043f4c717ee0b4f.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 39, еще 68 пропали без вести, сообщает портал G1. Ранее издание Metropoles сообщало о 29 погибших и 60 пропавших без вести. "Правительство Риу-Гранди-ду-Сул подтвердило, что 39 человек погибли, 68 пропали без вести и 74 пострадали из-за штормов", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, 32 тысячи человек остались без крова. В общей сложности к настоящему моменту пострадали 265 муниципалитетов штата Риу-Гранди-ду-Сул. Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.

https://ria.ru/20240115/navodneniya-1921340075.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

уругвай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, уругвай, луис инасиу лула да силва