https://ria.ru/20240504/blinken-1943800799.html

Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен

Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен - РИА Новости, 04.05.2024

Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен

Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:39

2024-05-04T07:39

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - заявил Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна, трансляцию которого вел госдеп. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240430/tramp-1943188481.html

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905479950.html

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