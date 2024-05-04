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Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/blinken-1943800799.html
Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен
Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен - РИА Новости, 04.05.2024
Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен
Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T07:39
2024-05-04T07:39
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
джо байден
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - заявил Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна, трансляцию которого вел госдеп. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240430/tramp-1943188481.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен

Блинкен: новая миллиардная военная помощь Украине останется инвестициями в США

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - заявил Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна, трансляцию которого вел госдеп.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
"Европа не платит". Трамп сделал заявление о помощи Украине
30 апреля, 17:33
Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Блинкен раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
26 октября 2023, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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