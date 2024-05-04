Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США, пообещал Блинкен
Блинкен: новая миллиардная военная помощь Украине останется инвестициями в США
© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Новая миллиардная военная помощь США Украине останется инвестициями в Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
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"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", - заявил Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна, трансляцию которого вел госдеп.
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Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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