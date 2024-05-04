https://ria.ru/20240504/bespilotniki-1943789827.html

СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны

СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны

Разведывательные дроны MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, пишет издание Politico. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T02:13

2024-05-04T02:13

2024-05-04T02:20

украина

сша

киев

джо байден

сергей лавров

нато

politico

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Разведывательные дроны MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, пишет издание Politico. "Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий", - говорится в публикации. Утверждается, что Украина планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей. Ранее Киев стремился использовать дроны для ударных и наблюдательных миссий, но в последнее время Украину интересует применение беспилотников именно для разведки, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники. "Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя", - сказано в сообщении. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html

https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, джо байден, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша