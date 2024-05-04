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СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 04.05.2024 (обновлено: 02:20 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/bespilotniki-1943789827.html
СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны
СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны - РИА Новости, 04.05.2024
СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны
Разведывательные дроны MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, пишет издание Politico. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T02:13
2024-05-04T02:20
украина
сша
киев
джо байден
сергей лавров
нато
politico
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Разведывательные дроны MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, пишет издание Politico. "Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий", - говорится в публикации. Утверждается, что Украина планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей. Ранее Киев стремился использовать дроны для ударных и наблюдательных миссий, но в последнее время Украину интересует применение беспилотников именно для разведки, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники. "Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя", - сказано в сообщении. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240504/bloomberg-1943789165.html
https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html
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украина, сша, киев, джо байден, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша
Украина, США, Киев, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Politico, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны

Politico: список запросов Украины к США возглавили беспилотники MQ-9 Reaper

© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by/Staff Sgt. Vernon Young Jr.
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Разведывательные дроны MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, пишет издание Politico.
"Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий", - говорится в публикации.
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Утверждается, что Украина планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей.
Ранее Киев стремился использовать дроны для ударных и наблюдательных миссий, но в последнее время Украину интересует применение беспилотников именно для разведки, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.
"Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя", - сказано в сообщении.
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Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевДжо БайденСергей ЛавровНАТОPoliticoМинистерство обороны США
 
 
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