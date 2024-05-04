СМИ: список запросов Украины к США возглавили разведывательные дроны
Politico: список запросов Украины к США возглавили беспилотники MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Разведывательные дроны MQ-9 Reaper находятся на первом месте в списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, пишет издание Politico.
Утверждается, что Украина планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей.
Ранее Киев стремился использовать дроны для ударных и наблюдательных миссий, но в последнее время Украину интересует применение беспилотников именно для разведки, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.
"Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, заявили, что желание получить дроны для Украины не ново, но этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя", - сказано в сообщении.
Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.