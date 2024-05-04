"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии высмеяли выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в эфире телеканала ARD, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это.
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"В качестве последствий за коварную российскую атаку госпожа Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты", — иронично отметил Andrewlan.
"До сих пор правительство не хочет сообщить, кто взорвал "Северный поток — 2", но при этом за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты", — возмутился Thomas Liebig.
"Это смешно", — поделилась NerCarin.
"Есть точные доказательства этим обвинениям или надежные источники?" — поинтересовался Jan.
"У вас есть что-то, кроме ненависти к русским? Хватит!" — выразила недовольство Roswitha Baltes.
"Я жду день, когда Бербок сама столкнется с последствиями за свое предательство немецких граждан!" — заключил Uwe Hermann Joswig.
Накануне российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.