https://ria.ru/20240504/berbok-1943817151.html

"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России

"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России - РИА Новости, 04.05.2024

"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России

Пользователи социальной сети Х из Германии высмеяли выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в эфире телеканала ARD, в котором она обвинила... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T10:24

2024-05-04T10:24

2024-05-04T14:32

в мире

германия

россия

берлин (город)

анналена бербок

ard

северный поток

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии высмеяли выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в эфире телеканала ARD, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это."В качестве последствий за коварную российскую атаку госпожа Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты", — иронично отметил Andrewlan."До сих пор правительство не хочет сообщить, кто взорвал "Северный поток — 2", но при этом за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты", — возмутился Thomas Liebig."Это смешно", — поделилась NerCarin."Есть точные доказательства этим обвинениям или надежные источники?" — поинтересовался Jan."У вас есть что-то, кроме ненависти к русским? Хватит!" — выразила недовольство Roswitha Baltes."Я жду день, когда Бербок сама столкнется с последствиями за свое предательство немецких граждан!" — заключил Uwe Hermann Joswig.Накануне российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.

https://ria.ru/20240504/oruzhie-1943788961.html

https://ria.ru/20240427/vagenknekht-1942788124.html

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в мире, германия, россия, берлин (город), анналена бербок, ard, северный поток