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"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России - РИА Новости, 04.05.2024
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10:24 04.05.2024 (обновлено: 14:32 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/berbok-1943817151.html
"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России
"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России - РИА Новости, 04.05.2024
"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России
Пользователи социальной сети Х из Германии высмеяли выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в эфире телеканала ARD, в котором она обвинила... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T10:24
2024-05-04T14:32
в мире
германия
россия
берлин (город)
анналена бербок
ard
северный поток
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии высмеяли выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в эфире телеканала ARD, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это.&quot;В качестве последствий за коварную российскую атаку госпожа Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты&quot;, — иронично отметил Andrewlan."До сих пор правительство не хочет сообщить, кто взорвал "Северный поток — 2", но при этом за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты", — возмутился Thomas Liebig."Это смешно", — поделилась NerCarin."Есть точные доказательства этим обвинениям или надежные источники?" — поинтересовался Jan."У вас есть что-то, кроме ненависти к русским? Хватит!" — выразила недовольство Roswitha Baltes."Я жду день, когда Бербок сама столкнется с последствиями за свое предательство немецких граждан!" — заключил Uwe Hermann Joswig.Накануне российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.
https://ria.ru/20240504/oruzhie-1943788961.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), анналена бербок, ard, северный поток
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Анналена Бербок, ARD, Северный поток

"Поменяет пароль": немцы высмеяли Бербок за ее угрозы в адрес России

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии высмеяли выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в эфире телеканала ARD, в котором она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пообещала последствия за это.
«

"В качестве последствий за коварную российскую атаку госпожа Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты", — иронично отметил Andrewlan.

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"До сих пор правительство не хочет сообщить, кто взорвал "Северный поток — 2", но при этом за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты", — возмутился Thomas Liebig.
"Это смешно", — поделилась NerCarin.
"Есть точные доказательства этим обвинениям или надежные источники?" — поинтересовался Jan.
"У вас есть что-то, кроме ненависти к русским? Хватит!" — выразила недовольство Roswitha Baltes.
"Я жду день, когда Бербок сама столкнется с последствиями за свое предательство немецких граждан!" — заключил Uwe Hermann Joswig.
Накануне российское посольство в Берлине сообщило, что временному поверенному в делах России в Германии в ходе вызова в МИД ФРГ был заявлен протест в связи с якобы доказанной кибератакой на Социал-демократическую партию в 2023-м.
Российская сторона рассматривает демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению российско-германских отношений.
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