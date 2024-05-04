https://ria.ru/20240504/bank-1943821887.html

СМИ: крупнейший банк Турции ужесточил условия открытия счетов для россиян

СМИ: крупнейший банк Турции ужесточил условия открытия счетов для россиян - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: крупнейший банк Турции ужесточил условия открытия счетов для россиян

Турецкий банк DenizBank, один из крупнейших в стране, с начала текущего года значительно ужесточил условия открытия счетов для граждан России, все чаще отклоняя РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:14

2024-05-04T11:14

2024-05-04T11:14

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Турецкий банк DenizBank, один из крупнейших в стране, с начала текущего года значительно ужесточил условия открытия счетов для граждан России, все чаще отклоняя такие заявки, сообщает РБК со ссылкой на посредников, содействующих россиянам в получении банковских карт в Турции."DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна", — подчеркнул посредник Сергей Овсянников.Он также отметил, что даже наличие вида на жительство или прописки в Турции не дает возможность открыть банковский счет. Однако кредитная организация одобряет заявки клиентам с большим депозитом от 100 тысяч долларов и выше, добавил эксперт. При этом раньше счет в DenizBank можно было открыть всего лишь при наличии российского заграничного паспорта, говорится в материале.В феврале стало известно, что турецкий банк Deniz начал запрашивать у клиентов из числа граждан России документы, подтверждающие вид на жительство в Турции.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240214/ugrozy-1927226146.html

https://ria.ru/20240504/puteshestviya-1942051030.html

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экономика, сша, турция, россия