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Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене - РИА Новости, 04.05.2024
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08:50 04.05.2024 (обновлено: 16:02 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html
Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене
Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене - РИА Новости, 04.05.2024
Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене
Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса — перешли его бывшей жене... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T08:50
2024-05-04T16:02
тимур иванов
гибдд мвд рф
mercedes
chevrolet
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса — перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. Chevrolet Suburban — американский внедорожник. Этот автомобиль может разгоняться до 234 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", машина 2017 года выпуска стоит 4,5 миллиона рублей. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 миллионов рублей. Mercedes-Benz V-класса 220 d AT 4MATIC — немецкий люксовый минивэн. Этот автомобиль может разгоняться до 237 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", стоимость машины 2019 года выпуска варьируется от шести до восьми миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой же минивэн 2023 года выпуска стоит от 15 миллионов рублей. Эти автомобили были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Но, по данным ГИБДД и сервиса "Авто.ру", 17 февраля 2023-го у автомобилей сменился владелец. Собственником Mercedes-Benz и Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова — "И**** С****А**** 19.09.1973". Судя по данным сервисов, за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за "превышение скорости", они выписаны 27 апреля 2024 года на сумму полторы тысячи рублей. Номер автомобиля Mercedes-Benz зарегистрирован как "M606MM77". Согласно информации сайта "Госномер-RUS", номера подобной категории (к примеру, "М606**797") можно купить за 55 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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тимур иванов, гибдд мвд рф, mercedes, chevrolet, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, ГИБДД МВД РФ, Mercedes, Chevrolet, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене

Два автомобиля арестованного замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса — перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Chevrolet Suburban — американский внедорожник. Этот автомобиль может разгоняться до 234 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", машина 2017 года выпуска стоит 4,5 миллиона рублей. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 миллионов рублей.
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Mercedes-Benz V-класса 220 d AT 4MATIC — немецкий люксовый минивэн. Этот автомобиль может разгоняться до 237 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", стоимость машины 2019 года выпуска варьируется от шести до восьми миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой же минивэн 2023 года выпуска стоит от 15 миллионов рублей.
Эти автомобили были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Но, по данным ГИБДД и сервиса "Авто.ру", 17 февраля 2023-го у автомобилей сменился владелец. Собственником Mercedes-Benz и Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова — "И**** С****А**** 19.09.1973".
Судя по данным сервисов, за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за "превышение скорости", они выписаны 27 апреля 2024 года на сумму полторы тысячи рублей.
Номер автомобиля Mercedes-Benz зарегистрирован как "M606MM77". Согласно информации сайта "Госномер-RUS", номера подобной категории (к примеру, "М606**797") можно купить за 55 тысяч рублей.
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Тимур ИвановГИБДД МВД РФMercedesChevroletДело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествия
 
 
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