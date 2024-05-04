https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html

Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене

Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене - РИА Новости, 04.05.2024

Два автомобиля замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене

Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса — перешли его бывшей жене... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T08:50

2024-05-04T08:50

2024-05-04T16:02

тимур иванов

гибдд мвд рф

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дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса — перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. Chevrolet Suburban — американский внедорожник. Этот автомобиль может разгоняться до 234 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", машина 2017 года выпуска стоит 4,5 миллиона рублей. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 миллионов рублей. Mercedes-Benz V-класса 220 d AT 4MATIC — немецкий люксовый минивэн. Этот автомобиль может разгоняться до 237 километров в час. По данным интернет-ресурсов "Авто.ру" и "Авито", стоимость машины 2019 года выпуска варьируется от шести до восьми миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой же минивэн 2023 года выпуска стоит от 15 миллионов рублей. Эти автомобили были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Но, по данным ГИБДД и сервиса "Авто.ру", 17 февраля 2023-го у автомобилей сменился владелец. Собственником Mercedes-Benz и Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова — "И**** С****А**** 19.09.1973". Судя по данным сервисов, за Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за "превышение скорости", они выписаны 27 апреля 2024 года на сумму полторы тысячи рублей. Номер автомобиля Mercedes-Benz зарегистрирован как "M606MM77". Согласно информации сайта "Госномер-RUS", номера подобной категории (к примеру, "М606**797") можно купить за 55 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тимур иванов, гибдд мвд рф, mercedes, chevrolet, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия