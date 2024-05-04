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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/ataka-1943838654.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз - РИА Новости, 04.05.2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз
Украинские военные за последние сутки атаковали пять районов Белгородской области не менее 30 раз с использованием беспилотников, ранены три мирных жителя,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:47
2024-05-04T13:47
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки атаковали пять районов Белгородской области не менее 30 раз с использованием беспилотников, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 3 мая. По пяти районам зафиксированы атаки 30 украинских беспилотников, включая сброс восьми взрывных устройств с дронов. За отчетный день установлено три прилета из миномета. Трое пострадавших при атаках дронов госпитализированы. Повреждения зафиксированы в двух частных домах, на восьми транспортных средствах, двух коммерческих объектах, газозаправочной станции и объекте связи. "В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью восьми FPV-дронов. Есть трое пострадавших... В городе Шебекино дроном-камикадзе атакована территория автомобильной газозаправочной станции... В поселке Красное в результате атаки двух FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. По словам главы области, в Белгородском районе в поселке Малиновка дрона-камикадзе влетел в частный дом. В селе Красный Хутор с дрона сброшено шесть взрывных устройств. Село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью восьми FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Байцуры с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил губернатор. ⠀"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено одно взрывное устройство… В Губкинском городском округе в районе села Вторая Ольшанка обнаружены и изъяты специалистами обломки БПЛА самолетного типа", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240504/tokmak-1943827391.html
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз с помощью дронов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки атаковали пять районов Белгородской области не менее 30 раз с использованием беспилотников, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 3 мая. По пяти районам зафиксированы атаки 30 украинских беспилотников, включая сброс восьми взрывных устройств с дронов. За отчетный день установлено три прилета из миномета. Трое пострадавших при атаках дронов госпитализированы. Повреждения зафиксированы в двух частных домах, на восьми транспортных средствах, двух коммерческих объектах, газозаправочной станции и объекте связи.
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"В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью восьми FPV-дронов. Есть трое пострадавших... В городе Шебекино дроном-камикадзе атакована территория автомобильной газозаправочной станции... В поселке Красное в результате атаки двух FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.
По словам главы области, в Белгородском районе в поселке Малиновка дрона-камикадзе влетел в частный дом. В селе Красный Хутор с дрона сброшено шесть взрывных устройств. Село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью восьми FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Байцуры с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил губернатор.
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⠀"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено одно взрывное устройство… В Губкинском городском округе в районе села Вторая Ольшанка обнаружены и изъяты специалистами обломки БПЛА самолетного типа", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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