ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз с помощью дронов
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки атаковали пять районов Белгородской области не менее 30 раз с использованием беспилотников, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 3 мая. По пяти районам зафиксированы атаки 30 украинских беспилотников, включая сброс восьми взрывных устройств с дронов. За отчетный день установлено три прилета из миномета. Трое пострадавших при атаках дронов госпитализированы. Повреждения зафиксированы в двух частных домах, на восьми транспортных средствах, двух коммерческих объектах, газозаправочной станции и объекте связи.
"В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью восьми FPV-дронов. Есть трое пострадавших... В городе Шебекино дроном-камикадзе атакована территория автомобильной газозаправочной станции... В поселке Красное в результате атаки двух FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.
По словам главы области, в Белгородском районе в поселке Малиновка дрона-камикадзе влетел в частный дом. В селе Красный Хутор с дрона сброшено шесть взрывных устройств. Село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью восьми FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Байцуры с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил губернатор.
⠀"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено одно взрывное устройство… В Губкинском городском округе в районе села Вторая Ольшанка обнаружены и изъяты специалистами обломки БПЛА самолетного типа", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.