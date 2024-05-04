https://ria.ru/20240504/ataka-1943838654.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз - РИА Новости, 04.05.2024

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область не менее 30 раз

Украинские военные за последние сутки атаковали пять районов Белгородской области не менее 30 раз с использованием беспилотников, ранены три мирных жителя,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:47

2024-05-04T13:47

2024-05-04T13:47

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки атаковали пять районов Белгородской области не менее 30 раз с использованием беспилотников, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 3 мая. По пяти районам зафиксированы атаки 30 украинских беспилотников, включая сброс восьми взрывных устройств с дронов. За отчетный день установлено три прилета из миномета. Трое пострадавших при атаках дронов госпитализированы. Повреждения зафиксированы в двух частных домах, на восьми транспортных средствах, двух коммерческих объектах, газозаправочной станции и объекте связи. "В Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью восьми FPV-дронов. Есть трое пострадавших... В городе Шебекино дроном-камикадзе атакована территория автомобильной газозаправочной станции... В поселке Красное в результате атаки двух FPV-дронов поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. По словам главы области, в Белгородском районе в поселке Малиновка дрона-камикадзе влетел в частный дом. В селе Красный Хутор с дрона сброшено шесть взрывных устройств. Село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью восьми FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Байцуры с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил губернатор. ⠀"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено одно взрывное устройство… В Губкинском городском округе в районе села Вторая Ольшанка обнаружены и изъяты специалистами обломки БПЛА самолетного типа", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240504/tokmak-1943827391.html

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

https://ria.ru/20240504/kemeron-1943824216.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины